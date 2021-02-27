Grêmio x Palmeiras: saiba onde assistir à final da Copa do Brasil

Crédito: (Arte: Matheus Bottura

Em jogo válido pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil 2020, Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

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A partida, inicialmente marcada para as 16h deste domingo, passa para as 21h após pedido do governo do Rio Grande de Sul para evitar aglomerações. O mudança também alterou a grade de programação da Globo. O jogo da volta será no próximo domingo (7), às 18h, no Allianz Parque.

Os clubes possuem, juntos, oito títulos de Copa do Brasil – cinco dos gaúchos e três dos paulistas.O Palmeiras, atual campeão Paulista e campeão da Libertadores, passou por Bragantino, Ceará e América-MG para chegar à decisão do nacional. Já o Grêmio, por sua vez, atual campeão gaúcho, para chegar à final da Copa do Brasil, eliminou Juventude, Cuiabá e São Paulo.Grêmio x Palmeiras será transmitido pela Rede Globo, TV aberta para todo o Brasil, com narração de Luis Roberto, comentários de Paulo Nunes e Roger Flores, Sandro Meira Ricci na Central do Apito, Fernando Becker e Marco Aurélio Souza nas reportagens.