AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Grêmio x Palmeiras: saiba onde assistir à final da Copa do Brasil

A partida será transmitida na TV Aberta, TV por assinatura e internet
...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 09:30
Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil 2020, Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.
>> Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores
A partida, inicialmente marcada para as 16h deste domingo, passa para as 21h após pedido do governo do Rio Grande de Sul para evitar aglomerações. O mudança também alterou a grade de programação da Globo. O jogo da volta será no próximo domingo (7), às 18h, no Allianz Parque.
Os clubes possuem, juntos, oito títulos de Copa do Brasil – cinco dos gaúchos e três dos paulistas.O Palmeiras, atual campeão Paulista e campeão da Libertadores, passou por Bragantino, Ceará e América-MG para chegar à decisão do nacional. Já o Grêmio, por sua vez, atual campeão gaúcho, para chegar à final da Copa do Brasil, eliminou Juventude, Cuiabá e São Paulo.Grêmio x Palmeiras será transmitido pela Rede Globo, TV aberta para todo o Brasil, com narração de Luis Roberto, comentários de Paulo Nunes e Roger Flores, Sandro Meira Ricci na Central do Apito, Fernando Becker e Marco Aurélio Souza nas reportagens.
No SporTV, TV por assinatura para todo o Brasil, terá a narração de Luiz Carlos Jr, comentários de Ricardinho (por vídeo) e Paulo Vinicius Coelho, Paulo César de Oliveira na Central do Apito, Paula Menezes e André Hernan nas reportagens.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O ranking das melhores finais da Copa do Mundo de todos os tempos
Imagem de destaque
Drones flagram e Serra multa 37 veículos por descarte irregular de resíduos
Vamos Seminovos na Serra
Serra ganha primeira loja do ES de marca nacional de caminhões seminovos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados