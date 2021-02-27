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Grêmio x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações da final da Copa do Brasil 2020

Confira todos os detalhes da partida válida pela ida da decisão da competição nacional...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 19:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em jogo válido pela ida da final da Copa do Brasil 2020, Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.>> Hora do adeus: veja quem está saindo nas barcas dos grandes clubes do Brasil
A partida, inicialmente marcada para as 16h deste domingo, foi alterada para as 21h após pedido do governo do Rio Grande de Sul para evitar aglomerações. A mudança também alterou a grade de programação da Globo. O jogo da volta será no próximo domingo (7), às 18h, no Allianz Parque.
Os clubes possuem, juntos, oito títulos de Copa do Brasil – cinco dos gaúchos e três dos paulistas.
O Palmeiras, atual campeão paulista e da Libertadores, passou por Bragantino, Ceará e América-MG para chegar à decisão nacional. Já o Grêmio, por sua vez, atual campeão gaúcho, para chegar à final da Copa do Brasil, eliminou Juventude, Cuiabá e São Paulo.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Grêmio x Palmeiras
Data: 28 de Fevereiro de 2021Horário: 21h (horário de Brasília)Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RSÁrbitro: Marcelo de Lima Henrique-RJAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ e Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BAVAR: Rodrigo Nunes de Sa-RJ, Caio Max Augusto Vieira-RN e Diogo Carvalho Silva-RJTransmissão:– REDE GLOBO (TV Aberta para todo o Brasil, com narração de Luis Roberto, comentários de Paulo Nunes e Roger Flores, Sandro Meira Ricci na Central do Apito, Fernando Becker e Marco Aurélio Souza nas reportagens);– SPORTV (TV por assinatura para todo o Brasil, terá a narração de Luiz Carlos Jr, comentários de Ricardinho (por vídeo) e Paulo Vinicius Coelho, Paulo César de Oliveira na Central do Apito, Paula Menezes e André Hernan nas reportagens);
O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play e GE.GloboGRÊMIO: Paulo Victor (Vanderlei); Victor Ferraz, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Jean Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.
Desfalques: Pedro Geromel (machucado); Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém; Voltam de suspensão: Ninguém;PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira
Desfalques: Luan Silva e Emerson Santos (machucados); Patrick de Paula (Covid-19); Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém;Voltam de suspensão: Ninguém;

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