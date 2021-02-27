Grêmio x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações da final da Copa do Brasil 2020

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pela ida da final da Copa do Brasil 2020, Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.>> Hora do adeus: veja quem está saindo nas barcas dos grandes clubes do Brasil

A partida, inicialmente marcada para as 16h deste domingo, foi alterada para as 21h após pedido do governo do Rio Grande de Sul para evitar aglomerações. A mudança também alterou a grade de programação da Globo. O jogo da volta será no próximo domingo (7), às 18h, no Allianz Parque.

Os clubes possuem, juntos, oito títulos de Copa do Brasil – cinco dos gaúchos e três dos paulistas.

O Palmeiras, atual campeão paulista e da Libertadores, passou por Bragantino, Ceará e América-MG para chegar à decisão nacional. Já o Grêmio, por sua vez, atual campeão gaúcho, para chegar à final da Copa do Brasil, eliminou Juventude, Cuiabá e São Paulo.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Grêmio x Palmeiras

Data: 28 de Fevereiro de 2021Horário: 21h (horário de Brasília)Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RSÁrbitro: Marcelo de Lima Henrique-RJAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ e Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BAVAR: Rodrigo Nunes de Sa-RJ, Caio Max Augusto Vieira-RN e Diogo Carvalho Silva-RJTransmissão:– REDE GLOBO (TV Aberta para todo o Brasil, com narração de Luis Roberto, comentários de Paulo Nunes e Roger Flores, Sandro Meira Ricci na Central do Apito, Fernando Becker e Marco Aurélio Souza nas reportagens);– SPORTV (TV por assinatura para todo o Brasil, terá a narração de Luiz Carlos Jr, comentários de Ricardinho (por vídeo) e Paulo Vinicius Coelho, Paulo César de Oliveira na Central do Apito, Paula Menezes e André Hernan nas reportagens);

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play e GE.GloboGRÊMIO: Paulo Victor (Vanderlei); Victor Ferraz, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Jean Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques: Pedro Geromel (machucado); Pendurados: Ninguém;Suspenso: Ninguém; Voltam de suspensão: Ninguém;PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira