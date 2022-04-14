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Grêmio x Chapecoense: prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Série B

Partida está agendada para ocorrer em Porto Alegre, na próxima sexta-feira (15)...
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Publicado em 

14 abr 2022 às 15:30

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 15:30

Pela segunda rodada do Brasileirão da Série B, um confronto que figurou em temporadas recentes na primeira divisão ocorrerá pela segundona, na próxima sexta-feira (16), em Porto Alegre, entre Grêmio e Chapecoense. Como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa na temporada 2021/22GRÊMIO
Apesar da empolgação criada por conta da campanha no estadual que terminou com o pentacampeonato do Gauchão, a primeira apresentação na Série B não foi das mais animadoras para a equipe de Roger Machado. Isso porque, mesmo criando chances para um resultado melhor, o Tricolor estreou empatando sem gols com a Ponte Preta em Campinas.
CHAPECOENSE
Após a estreia onde também empatou (1 a 1 com o Ituano, na Arena Condá), a Chape anunciou dois reforços para o seu plantel: o goleiro Saulo e o meio-campista Pablo Oliveira, ambos em condições clínicas e burocráticas de serem opção para o técnico Gilson Kleina. FICHA TÉCNICA
Grêmio x Chapecoense
Campeonato Brasileiro - Série B2ª Rodada
Data e horáa: 15/04/2022, às 19h (de Brasília)Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Edina Alves Batista (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro (ambos SP)Transmissão: Premiere.
PROVÁVEIS TIMES
GRÊMIO (Técnico: Roger Machado)Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Elias e Ferreira.
Desfalques: Nicolas, Kannemann e Jhonata Robert (lesionados).
CHAPECOENSE (Técnico: Gilson Kleina)Vagner; Pablo, Léo, Victor Ramos e Fernando; Ronei e Marcelo Freitas; Luizinho, Lima e Maranhão; Perotti.
Desfalques: Caio Rangel e Tiago Real (lesionados).
Crédito: ÚltimoencontrohaviasidonaSérieAde2020(Divulgação/Chapecoense

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