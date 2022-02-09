  • Grêmio vence o Flamengo nos pênaltis e vai à final da Supercopa do Brasil Feminina
futebol

Grêmio vence o Flamengo nos pênaltis e vai à final da Supercopa do Brasil Feminina

No tempo regulamentar, Cida abriu o placar para as Meninas da Gávea, mas Jéssica Soares deixou tudo igual; nas penalidades, o Grêmio levou a melhor e jogará a decisão...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 17:52
O Grêmio está classificado para a decisão da Supercopa do Brasil Feminina. Nesta quarta-feira, após empate em 1 a 1, o Tricolor Gaúcho venceu o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3 no Estádio Luso-Brasileiro, pela semifinal da competição. No tempo regulamentar, Cida abriu o placar para as Meninas da Gávea, mas Jéssica Soares deixou tudo igual.> Flamengo chega a 23 reforços na gestão Landim; relembre a listaOS GOLS
O Flamengo abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo. Monalisa cobrou falta pela direita, e a goleira Lorena saiu mal. Assim, a bola caiu nos pés de Cida, que encobriu toda a zaga gremista.
A vantagem, contudo, durou pouco. Aos 19, as Gurias Gremistas deixaram tudo igual com Jéssica Soares. Depois de cobrança de falta na área, a zaga do Flamengo bateu cabeça, e a bola sobrou para a lateral-esquerda, que, cara a cara com Kaká, não desperdiçou.ANULADO
As Meninas da Gávea até conseguiram o segundo gol, mas a bandeirinha assinalou impedimento. Após finalização de Darlene, a bola bateu na defesa do Grêmio e sobrou para Monalisa balançar as redes. A camisa 2 do Flamengo estava em posição legal, mas o lance foi anulado.NA FINAL
Com o empate no tempo regulamentar, a semifinal foi decidida nos pênaltis. Pelo lado das Tricolores, a volante Tucha foi a única desperdiçar. Já pelo lado do Fla, Anny Marabá e Monalisa não conseguiram o gol.
Dessa forma, as Gurias Gremistas avançam para a grande decisão, que será disputada contra o vencedor de Corinthians e Real Brasília. A final, vale destacar, está marcada para acontecer no domingo, às 13h30, em local ainda a ser defendido.
