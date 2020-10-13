Grêmio vai procurar o Cruzeiro para manter o lateral Orejuela

O Cruzeiro recebeu contato do Grêmio, que deseja manter no seu elenco o lateral-direito Orejuela, que pertence ao clube mineiro e foi emprestado ao Tricolor até o fim do ano. O presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, falou da vontade em contar com o colombiano por mais tempo no time comandada por Renato Gaúcho. Os direitos de Orejuela também pertencem ao Ajax-HOL e se o Grêmio quiser ficar em definitivo com o jogador, terá de desembolsar até o dia 31 de dezembro € 3,5 milhões, cerca de R$ 22,9 milhões na cotação atual. – O Grêmio pode exercer direitos até 31 de dezembro. Ele tem desempenho, a ideia é sim conversar com o Cruzeiro para ver como avançar – afirmou o mandatário em live nos canais oficiais do Grêmio. Orejuela tem 21 partidas pelo Grêmio na temporada e vem disputando a vaga na equipe com Victor Ferraz.