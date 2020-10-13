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Grêmio vai procurar o Cruzeiro para manter o lateral Orejuela

O empréstimo do jogador termina no fim deste ano e o Tricolor quer prorrogar sua permanência na equipe de Renato Portaluppi...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 18:35

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:35

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O Cruzeiro recebeu contato do Grêmio, que deseja manter no seu elenco o lateral-direito Orejuela, que pertence ao clube mineiro e foi emprestado ao Tricolor até o fim do ano. O presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, falou da vontade em contar com o colombiano por mais tempo no time comandada por Renato Gaúcho. Os direitos de Orejuela também pertencem ao Ajax-HOL e se o Grêmio quiser ficar em definitivo com o jogador, terá de desembolsar até o dia 31 de dezembro € 3,5 milhões, cerca de R$ 22,9 milhões na cotação atual. – O Grêmio pode exercer direitos até 31 de dezembro. Ele tem desempenho, a ideia é sim conversar com o Cruzeiro para ver como avançar – afirmou o mandatário em live nos canais oficiais do Grêmio. Orejuela tem 21 partidas pelo Grêmio na temporada e vem disputando a vaga na equipe com Victor Ferraz.
O Grêmio pagou ao Cruzeiro € 150 mil(cerca de R$ 1 milhão) além de ceder por empréstimo o volante Machado e o meia Jhonata Robert, que já deixou a Raposa, a pedido da equipe gaúcha.

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