Grêmio vai apurar caso de racismo contra Yony González, do Fluminense

Yony González, do Fluminense, foi vítima de racismo no jogo contra o Grêmio Crédito: Lucas Merçon/FLuminense F.C.

O Grêmio afirmou estar averiguando a suposta ofensa racial dirigida ao atacante Yony González, do Fluminense, e vai analisar as imagens das câmeras de segurança da Arena do Grêmio. O clube manifestou "repúdio a todos os tipos de injúria". O caso veio à tona após a vitória por 5 a 4 do Fluminense sobre o Grêmio, em Porto Alegre, em jogo realizado no domingo (05), pelo Campeonato Brasileiro.

O Fluminense também se manifestou, posteriormente, dizendo que sempre será contra qualquer tipo de discriminação. "O esporte traz mensagens de união que não dão espaço ao preconceito. Um grande jogo entre dois gigantes não tem lugar para o racismo", afirmou a agremiação das Laranjeiras.

Na segunda-feira (06), o lateral tricolor Igor Julião compartilhou um vídeo publicado por um torcedor do momento da comemoração do quinto gol da partida.

Diante das reações às denúncias, o Grêmio também resolveu se posicionar. Informou que tomou conhecimento do vídeo publicado e está apurando o ocorrido. Em entrevista à rádio Grenal, o diretor jurídico do clube, Nestor Hein, chamou a situação de"anômala e nojenta" e pediu denúncias de quem estava perto da suposta ofensora.

"Já localizamos as imagens na Arena e estamos identificando o responsável. É preciso ter muita responsabilidade e cuidado em um caso desses, porque repercute na vida dessa pessoa. Como clube popular, o Grêmio não pode ter esse tipo de situação na torcida."

O dirigente afirmou não estar preocupado com eventuais punições, que não seriam inéditas. Em 2014, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por ofensas de torcedores dirigidas ao goleiro negro Aranha, do Santos, também na Arena do Grêmio. Uma das imagens mostrava claramente uma torcedora gritando "macaco".