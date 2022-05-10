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futebol

Grêmio notifica STJD sobre cantos homofóbicos em derrota para o Cruzeiro

Clube emitiu comunicado sobre Notícia de Infração Disciplinar à Procuradoria de Justiça Desportiva...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 10:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 10:32
Através de seus canais oficiais, o Grêmio informou que fez o envio de notificação para a Procuradoria de Justiça do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre os cantos homofóbicos proferidos por torcedores do Cruzeiro na derrota do último domingo (8), por 1 a 0, no Estádio Independência. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO clube agregou na nota o sentimento de lamentação, também, com o ataque sofrido por um ônibus responsável por levar torcedores do Imortal onde o veículo foi atingido por pedras e pedaços de pau.
Nas redes sociais, torcedores da equipe mineira preencheram os comentários tanto com um canto homofóbico da própria torcida gremista quando do rebaixamento cruzeirense bem como de informações referentes a uma bomba que teria sido jogada do setor visitante do Independência contra torcedores do Cruzeiro.
CONFIRA A NOTA DO CLUBE SOBRE O CASO
O Grêmio comunica que enviou Notícia de Infração Disciplinar à Procuradoria de Justiça Desportiva do STJD em função dos cânticos homofóbicos proferidos por parte da torcida do Cruzeiro, domingo. Aguardamos a devida punição aos atos para que casos como este não mais se repitam.
Lamentamos, também, os atos de violência ao ônibus da nossa torcida, nas imediações do Estádio Independência. Ações como estas não podem mais ser toleradas em um ambiente que deveria ser apenas de paz, união e alegria.
Crédito: Imortalfoiderrotadopor1a0emBeloHorizonte(FlickrdoGrêmio

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