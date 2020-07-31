Grêmio e Internacional irão disputar as semifinais do Gauchão em Porto Alegre

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Inter e Grêmio tiveram a notícia que mais esperavam desde o regresso do futebol. Com apoio da Federação Gaúcha de Futebol, a dupla conseguiu a liberação da prefeitura de Porto Alegre para realizar partidas na capital neste fim de semana.Sendo assim, os dois estão irão decidir seus destinos na semifinal dentro de casa. O Internacional recebe o Esportivo no Beira-Rio e o Grêmio encara o Novo Hamburgo na Arena.

‘Vendo as experiências, altamente consolidadas, da FGF, dos profissionais, de todos os clubes envolvidos nessa competição, a gente vai fazer um teste, fazer um experiência, autorizando os nossos dois maiores clubes a utilizar os dois maiores estádios nesse domingo, nessa etapa do Campeonato Gaúcho, recebendo dois times de fora da cidade’, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Jr em live.

Um dos motivos para a dupla se unir nos bastidores foi que os gramados utilizados no interior ficaram abaixo da expectativa. Vale lembrar, que até mesmo Eduardo Coudet, técnico do Inter, reclamou publicamente das condições dos gramados do Centenário e Montanha dos Vinhedos.Contentes pela decisão da prefeitura de Porto Alegre, os presidentes da dupla Gre-Nal analisaram a decisão.

‘Foi uma construção coletiva, a boa vontade da prefeitura. Em um momento que podemos unir esforços em todos que estão sofrendo, com as limitações que nos são impostas, mas que o futebol nos passe uma mensagem. Que contribua. Não só atitudes, mas conversa, bom senso, gestos. Há limites, mas queremos jogar com limite à vida e respeito a quem trabalha. Queremos fazer parte deste conceito novo e para apoiar todos que fazem este combate à pandemia’, afirmou Romildo Bolzan.