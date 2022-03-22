Grêmio defende longa invencibilidade como mandante em Gre-Nal

Na quarta-feira, o Grêmio mede forças contra o Internacional, em jogo que vale um lugar na final do Campeonato Gaúcho de 2022.

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Com a vitória por 3 a 0 na ida, o Tricolor entra para o duelo em casa repleto de moral, porém não quer baixar a guarda para evitar uma zebra dentro da Arena.

Retrospecto

Além do placar elástico e lado moral pelo bom resultado obtido no Beira-Rio, o Grêmio conta com um excelente retrospecto como mandante diante do Colorado.

Nos últimos 18 jogos, o Grêmio não sabe o que é perder do seu maior rival. A última vitória que o Inter conseguiu foi em 2014. Na ocasião, o Colorado bateu o Grêmio por 2 a 1, pelo Campeonato Gaúcho.

Números

18 jogos

7 vitórias do Grêmio

11 empates