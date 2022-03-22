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futebol

Grêmio defende longa invencibilidade como mandante em Gre-Nal

Nos últimos 18 jogos, o Tricolor não foi superado pelo Internacional quando atuou como mandante...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 16:21

Publicado em 22 de Março de 2022 às 16:21

Na quarta-feira, o Grêmio mede forças contra o Internacional, em jogo que vale um lugar na final do Campeonato Gaúcho de 2022.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Com a vitória por 3 a 0 na ida, o Tricolor entra para o duelo em casa repleto de moral, porém não quer baixar a guarda para evitar uma zebra dentro da Arena.
Retrospecto
Além do placar elástico e lado moral pelo bom resultado obtido no Beira-Rio, o Grêmio conta com um excelente retrospecto como mandante diante do Colorado.
Nos últimos 18 jogos, o Grêmio não sabe o que é perder do seu maior rival. A última vitória que o Inter conseguiu foi em 2014. Na ocasião, o Colorado bateu o Grêmio por 2 a 1, pelo Campeonato Gaúcho.
Números
18 jogos
7 vitórias do Grêmio
11 empates
Crédito: (Foto:SILVIOAVILA/AFP

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