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futebol

Gregore é negociado pelo Bahia com clube da Major League Soccer

Transação acertada junto ao Inter Miami, clube que tem David Beckham como um dos proprietários, gira em mais de R$ 20 milhões...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 12:42

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 12:42
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Capitão do Bahia e ídolo da torcida, o volante Gregore está a caminho do exterior. Nesta quarta-feira, através de comunicado no site oficial, o clube oficializou a sua venda ao Inter Miami, dos Estados Unidos, time que disputa a Major League Soccer (MLS).>Confira como está o Baianão 2021 após a primeira rodadaAinda de acordo com o clube de Salvador, o time norte-americano que tem o astro David Beckham como um de seus proprietários comprou 65% dos direitos federativos do atleta.
O valor do negócio não foi oficialmente divulgado, mas, segundo informações apuradas pela reportagem, o negócio girou na casa dos R$ 21 milhões.
Cobiçado
Visto como um dos bons valores do elenco, Gregore era monitorando pelo mercado de transferências tanto do Brasi, como do exterior. Em três temporadas pelo Tricolor, ele disputou 166 partidas e cravou o seu nome na história do clube.

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