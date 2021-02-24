Gregore é negociado pelo Bahia com clube da Major League Soccer

Capitão do Bahia e ídolo da torcida, o volante Gregore está a caminho do exterior. Nesta quarta-feira, através de comunicado no site oficial, o clube oficializou a sua venda ao Inter Miami, dos Estados Unidos, time que disputa a Major League Soccer (MLS).>Confira como está o Baianão 2021 após a primeira rodadaAinda de acordo com o clube de Salvador, o time norte-americano que tem o astro David Beckham como um de seus proprietários comprou 65% dos direitos federativos do atleta.