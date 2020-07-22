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Gregore avalia elenco do Bahia para sequência da temporada e ressalta o calendário apertado

O volante acredita que somente retornando as partidas será possível notar a evolução na retomada do ritmo físico e de jogo
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LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 19:57

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 19:57

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia
Antes da paralisação, o Bahia viveu altos e baixos no aspecto técnico dentro das competições que disputou (principalmente na Copa do Nordeste, torneio onde esteve com o elenco principal), mas vinha em curva ascendente quando os torneios precisaram ser paralisados por conta da pandemia.
Por isso, o volante Gregore acredita que o elenco recuperou o ritmo físico que vinha apresentando antes da pausa por conta da pandemia, mas não deixou de ressaltar que só será possível saber com maior certeza quando entrarem em campo novamente.
- Acredito que conseguimos recuperar nosso ritmo com a grande dedicação que tivemos, porém os jogos são diferentes e saberemos quando entrarmos em campo. Creio que não demoraremos para engrenar e apresentar o futebol de antes da paralisação - comentou.
Gregore também destacou a ansiedade para defender a camisa baiana novamente e afirma que todos atletas estão focados para brigar pelos dois títulos em disputa. Além disso, também lembra do desgaste físico por conta do calendário, mas exalta a preparação da comissão técnica para evitar lesões.
- Estamos com uma grande expectativa pra voltar a entrar em campo e defender a camisa do Bahia. Temos a reta final das competições pela frente e tenho certeza que todo nosso elenco vai dar o máximo em campo pra brigarmos pelos títulos. Teremos um calendário bem apertado e sabemos que o desgastante será grande, mas estamos nos preparando e o clube se planejou para que a gente não sofra com lesões - concluiu.
O Bahia retoma a Copa do Nordeste nesta quarta-feira (22) pela última rodada da primeira fase diante do Náutico às 20h (horário de Brasília). A equipe inicia a partida matematicamente classificada as quartas de final por ter 14 unidades, cinco a mais do que o quinto colocado do Grupo A, o Sport.
Já no Campeonato Baiano, o próximo compromisso está marcado para a quinta-feira (23) diante do Atlético de Alagoinhas. Como está em primeiro lugar com 15 pontos ganhos (quatro a mais do que o próprio Atlético) e restam apenas duas rodadas para o término da fase classificatória, um triunfo é suficiente para garantir a equipe no mata-mata do Baianão.

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