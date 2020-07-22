Gregore avalia elenco do Bahia para sequência da temporada e ressalta o calendário apertado

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

Antes da paralisação, o Bahia viveu altos e baixos no aspecto técnico dentro das competições que disputou (principalmente na Copa do Nordeste, torneio onde esteve com o elenco principal), mas vinha em curva ascendente quando os torneios precisaram ser paralisados por conta da pandemia.

Por isso, o volante Gregore acredita que o elenco recuperou o ritmo físico que vinha apresentando antes da pausa por conta da pandemia, mas não deixou de ressaltar que só será possível saber com maior certeza quando entrarem em campo novamente.

- Acredito que conseguimos recuperar nosso ritmo com a grande dedicação que tivemos, porém os jogos são diferentes e saberemos quando entrarmos em campo. Creio que não demoraremos para engrenar e apresentar o futebol de antes da paralisação - comentou.

Gregore também destacou a ansiedade para defender a camisa baiana novamente e afirma que todos atletas estão focados para brigar pelos dois títulos em disputa. Além disso, também lembra do desgaste físico por conta do calendário, mas exalta a preparação da comissão técnica para evitar lesões.

- Estamos com uma grande expectativa pra voltar a entrar em campo e defender a camisa do Bahia. Temos a reta final das competições pela frente e tenho certeza que todo nosso elenco vai dar o máximo em campo pra brigarmos pelos títulos. Teremos um calendário bem apertado e sabemos que o desgastante será grande, mas estamos nos preparando e o clube se planejou para que a gente não sofra com lesões - concluiu.

O Bahia retoma a Copa do Nordeste nesta quarta-feira (22) pela última rodada da primeira fase diante do Náutico às 20h (horário de Brasília). A equipe inicia a partida matematicamente classificada as quartas de final por ter 14 unidades, cinco a mais do que o quinto colocado do Grupo A, o Sport.