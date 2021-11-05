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futebol

Gre-Nal terá torcida única pela primeira vez

Com a ausência da torcida do Tricolor, apenas o lado Colorado de Porto Alegre vai marcar presença...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 15:03

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:03

Crédito: Divulgação/Internacional
O próximo sábado será histórico na vida do clássico entre Internacional e Grêmio, que será disputado no Estádio Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Devido a punição da torcida do Grêmio por conta da confusão causada na Arena no último domingo, a casa do Colorado terá apenas a torcida do Internacional.
Sendo assim, pela primeira vez no clássico, apenas uma torcida vai comparecer ao estádio para torcer pelo seu time.
Vale lembrar, que nos últimos tempos, Grêmio e Inter promoveram torcida mista e os torcedores dos clubes dividiram um setor do Estádio.
Festa ou lamentação?
Com a torcida única, resta saber se a torcida do Inter vai comemorar ou lamentar o resultado ao término do Gre-Nal 433.

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