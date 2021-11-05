Gre-Nal terá torcida única pela primeira vez

Crédito: Divulgação/Internacional

O próximo sábado será histórico na vida do clássico entre Internacional e Grêmio, que será disputado no Estádio Beira-Rio.

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Devido a punição da torcida do Grêmio por conta da confusão causada na Arena no último domingo, a casa do Colorado terá apenas a torcida do Internacional.

Sendo assim, pela primeira vez no clássico, apenas uma torcida vai comparecer ao estádio para torcer pelo seu time.

Vale lembrar, que nos últimos tempos, Grêmio e Inter promoveram torcida mista e os torcedores dos clubes dividiram um setor do Estádio.

Festa ou lamentação?