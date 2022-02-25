Gre-Nal do fim de semana terá 'estreia' dos técnicos

A noite de sábado será agitada no Rio Grande do Sul, mais precisamente no estádio Beira-Rio, onde Internacional e Grêmio medem forças pelo Campeonato Gaúcho.

No duelo deste fim de semana, uma das expectativas é o duelo entre os treinadores, que enfrentam ambientes bem distintos neste Gre-Nal.

Pelo lado do Internacional, Alexander Medina, que foi contratado com muita pompa, decepciona e preocupa dirigentes e torcida.

No último domingo, ao ser derrotado pelo estadual, o presidente Alessandro Barcellos manifestou a insatisfação com o treinador e aumentou a pressão em cima do ‘Cacique’.

A sua resposta precisa acontecer diante do Grêmio dentro de casa. Somente um triunfo pode lhe dar novos dias de calmaria no Beira-Rio.

Já o Grêmio terá Roger Machado. Após sair do clube em 2016, o treinador terá a sua reestreia no Gre-Nal e logo após uma semana livre de trabalho.

Diferente de Medina, Roger não está pressionado no cargo, porém, ele sabe que uma vitória na casa do adversário pode lhe dar sobrevida em outras situações da temporada.