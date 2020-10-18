Grasseli lamenta revés: 'Um primeiro tempo do Inter, com gols, e um segundo tempo do Vasco, sem gols'

O primeiro tempo do Vasco foi praticamente descartável. O time não conseguiu marcar, tampouco atacar o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio. Foi durante este período que a vitória colorada foi construída. Contudo, para o técnico interino Alexandre Grasseli, o segundo tempo compensou.- Certeza que foi um primeiro tempo do Inter, com gols, e um segundo tempo do Vasco, sem gols. Mostra que a equipe pode reagir. Temos a função de ajudar e assim o faremos - garantiu.
Alexandre Grasseli diz que tem a função de ajudar porque ele era técnico do time sub-20, mas foi alçado à comissão técnica profissional. Esteve como interino, comandou o trabalho durante a semana e neste domingo, quando Ricardo Sá Pinto foi espectador na arquibancada do Beira-Rio.
O próximo desafio do Vasco é nesta quarta-feira, contra o Corinthians. O jogo é em São Januário.