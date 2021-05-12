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futebol

Granada x Real Madrid: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe merengue sonha com a conquista do título do Campeonato Espanhol e precisa de vitória para ultrapassar o Barcelona na tabela de classificação da La Liga...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 13:09
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Real Madrid viaja para encarar o Granada nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Zinedine Zidane ainda sonha com o título da La Liga e precisa da vitória para seguir brigando com o Atlético de Madrid e ultrapassar o Barcelona na tabela.Desejo
- Podemos ganhar ou perder a La Liga, mas o mais importante é dar tudo em todas as partidas. Não podemos controlar o resto, só o que é nosso. Os atletas querem apresentar um bom futebol. Vamos competir para vencer, isso é o que importa - disse Zidane.
> Veja a tabela da La Liga
Adversário
O Granada conquistou uma vitória diante do Barcelona no Camp Nou há duas semanas, mas nos dois últimos jogos perdeu para Cádiz e Betis. O triunfo sobre os culés também foi o único considerando os cinco duelos contra os três primeiros colocados do Campeonato Espanhol. Nos outro quatro jogos, o Granada perdeu todos.
FICHA TÉCNICA:Granada x Real Madrid
Data e horário: 13/5/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:GRANADA (Técnico: Diego Martínez)Escandell; Foulquier, Perez, Sanchez e Quini; Eteki e Gonalons; Puertas, Vico e Machis; Suárez
Desfalques: Yangel Herrera, Domingos Duarte, Angel Montoro, Kenedy, Jesus Vallejo e Carlos Neva (machucados). Roberto Soldado (suspenso)
REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Valverde, Militão, Nacho e Gutierrez; Casemiro, Kroos e Isco; Asensio, Benzema e Hazard
Desfalques: Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Ferland Mendy, Raphael Varane e Sergio Ramos (machucados)

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