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Grana a caminho: Benfica notifica Flamengo sobre a multa de Jesus

Nas próximas horas, Rubro-Negro receberá a quantia de 1 milhão de euros por conta da multa rescisória de Jorge Jesus, já apresentado pelo clube de Lisboa...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 14:42

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 14:42

Crédito: Reprodução/Twitter
Depois de não cumprir o prazo inicial do pagamento na última semana, o Benfica, nesta quarta-feira, notificou o Flamengo a respeito do depósito da multa rescisória de Jorge Jesus. Agora, após o processo democrático da transferência, o Rubro-Negro aguarda o depósito de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual).
A informação inicial foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande - e confirmada pelo LANCE!. Na última segunda, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou sobre o tema e salientou que o processo de pagamento, embora tenha se arrastado, não causou "desconforto" ao Fla.
- Lá (Portugal) também tem processos e protocolos. Lá o contrato tem que chegar no financeiro, não é só aqui. Não estou falando do Benfica apenas, mas de todos os lugares. Tem fuso-horário. No meio desse processo ainda teve o aniversário do Jorge. A documentação já estava toda lá, precisava da assinatura do Jorge para anuência disso. Demorou um pouco isso, não tem culpado, não terá qualquer tipo de desconforto a pagamento. Acredito que nessa semana vai estar tudo resolvido - falou Braz. Jorge Jesus foi apresentado no dia em que Braz falou à imprensa, que também foi o mesmo da apresentação de Domènec Torrent como novo técnico do Flamengo. De volta a Lisboa, o Mister afirmou:
- Eu vim para ganhar, mas vim para unir a nação benfiquista. Venho com a mesma vontade de ganhar coisas importantes para o Benfica. Vim ganhar menos dinheiro do que ganhava no Flamengo. Vim recuperar o prestígio do Benfica - falou Jorge Jesus, durante o evento da apresentação.

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