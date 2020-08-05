Grana a caminho: Benfica notifica Flamengo sobre a multa de Jesus

Depois de não cumprir o prazo inicial do pagamento na última semana, o Benfica, nesta quarta-feira, notificou o Flamengo a respeito do depósito da multa rescisória de Jorge Jesus. Agora, após o processo democrático da transferência, o Rubro-Negro aguarda o depósito de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual).

- Lá (Portugal) também tem processos e protocolos. Lá o contrato tem que chegar no financeiro, não é só aqui. Não estou falando do Benfica apenas, mas de todos os lugares. Tem fuso-horário. No meio desse processo ainda teve o aniversário do Jorge. A documentação já estava toda lá, precisava da assinatura do Jorge para anuência disso. Demorou um pouco isso, não tem culpado, não terá qualquer tipo de desconforto a pagamento. Acredito que nessa semana vai estar tudo resolvido - falou Braz. Jorge Jesus foi apresentado no dia em que Braz falou à imprensa, que também foi o mesmo da apresentação de Domènec Torrent como novo técnico do Flamengo. De volta a Lisboa, o Mister afirmou: