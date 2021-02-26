Gramado sintético do Allianz Parque passa por vistoria da Fifa e está aprovado para mais um ano de uso

Como de costume, as gramas sintéticas precisam passar por avaliação anualmente e o tapete da casa palmeirense foi aprovado sem restrição. A inauguração aconteceu em 16 de fevereiro do ano passado e houve o mesmo procedimento antes da estreia, contra o Mirassol, pelo Paulista.Mesmo com o período da pandemia, o estádio recebeu eventos no estilo drive-in e a mudança para o gramado sintético facilitou para que o Palmeiras pudesse atuar mais vezes em casa, sem a necessidade de sair em razão dos compromissos comerciais da empresa que administra o local.