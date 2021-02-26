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futebol

Gramado sintético do Allianz Parque passa por vistoria da Fifa e está aprovado para mais um ano de uso

Entidade renovou a licença do estádio e fará o mesmo na Academia de Futebol
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Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 17:00
Crédito: Divulgação
O gramado sintético do Allianz Parque passou por inspeção da Fifa nesta quinta-feira (25) e foi aprovado para mais um ano de uso pela entidade máxima do futebol.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras negocia com atacante do River, Botafogo responde São Paulo sobre proposta por Kanu… O Dia do Mercado
Como de costume, as gramas sintéticas precisam passar por avaliação anualmente e o tapete da casa palmeirense foi aprovado sem restrição. A inauguração aconteceu em 16 de fevereiro do ano passado e houve o mesmo procedimento antes da estreia, contra o Mirassol, pelo Paulista.Mesmo com o período da pandemia, o estádio recebeu eventos no estilo drive-in e a mudança para o gramado sintético facilitou para que o Palmeiras pudesse atuar mais vezes em casa, sem a necessidade de sair em razão dos compromissos comerciais da empresa que administra o local.
Como a Academia de Futebol tem um campo com a mesma grama, a Fifa visitará o local nesta sexta-feira (26) para renovar a licença para o uso.

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