Gramado do Maracanã volta a ser problema para o Flamengo, que busca alternativas

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

As críticas ao gramado do Maracanã após as partidas do Flamengo não são novidade. O estado do campo é um problema recorrente, e já foi alvo de muitos profissionais ligados ao clube. De Jorge Jesus a Rogério Ceni. Do capitão Diego ao vice-presidente de futebol Marcos Braz. Nas últimas semanas, o problema se agravou e o Rubro-Negro tem nova "dor de cabeça" com o estádio, e está avaliando as opções para mandar os jogos contra o América-MG, pelo Brasileirão, e Coritiba, na Copa do Brasil, em 10 e 13 de junho, respectivamente.+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A decisão, em conjunto com o Fluminense, de alterar os locais das partidas em junho foi anunciada nesta quarta-feira. O Tricolor já definiu São Januário como palco do confronto do próximo domingo, dia 6, contra o Cuiabá pelo Brasileiro.O Rubro-Negro tinha como opção levar os jogos para o Mané Garrincha, mas Brasília será a sede da partida de abertura da Copa América, no dia 13. Agora, Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, é avaliado pela diretoria do Flamengo.GRAMADO RUIM PREJUDICA O JOGO DO FLAMENGO

O Flamengo investiu alto para contar com atletas como Diego, Filipe Luís, Arrascaeta e Gabigol, entre outros, mas a recorrente condição ruim do gramado do Maracanã não favorece o jogo da equipe mais técnica, com troca de passes rápidos e condução de bola em velocidade, por exemplo.Em março de 2020, após a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, Jorge Jesus mostrou irritação com o gramado, reclamou de como o estado atrapalhava o seu time e cravou: " Se o mando é do Flamengo, tem que mandar. Mas não manda nada. Paga, mas não manda nada."

- Este gramado do Maracanã não propicia nada ao time que tem qualidade técnica de jogo. Não favorece em nada os jogadores do Flamengo. Por isso, não jogamos como queremos em termos de velocidade. O gramado não tem qualidade. Mas não podemos criticar muito quem cuida. Joga Flamengo, Fluminense, Vasco... Não há gramado que resista. Não podem jogar três equipes em um gramado, nem duas - afirmou Jorge Jesus, ex-técnico do Fla.ROGÉRIO CENI FEZ CRÍTICAS NA ÚLTIMA SEMANA

Mais de um ano depois das críticas do Mister, foi a vez de Rogério Ceni lamentar a situação do gramado do Maracanã no último domingo, após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, por 1 a 0, na estreia do Brasileirão.

- Deu uma piorada grande. A situação começa a ficar difícil, pois a bola quica demais. O gramado, além de cheio de buraco, não estava molhado. Não sei o motivo, mas ainda bem que choveu - afirmou o atual comandante do clube.ELEITO O 'PIOR DO BRASIL' E A LESÃO DE GABIGOL

Após a vitória sobre o Fortaleza, em setembro de 2020, o vice-presidente de futebol Marcos Braz usou a ironia para detonar o estado do gramado do Maracanã, celebrando mais um título conquistado, o de "pior campo do Brasil".O episódio mais sensível na recente relação entre Flamengo e Maracanã foi também em setembro de 2020, quando Gabriel Barbosa deixou o jogo contra o Independiente Del Valle após ficar com o pé preso no gramado irregular. Na saída do campo, o camisa 9 mostrou muita irritação com a condição do campo.