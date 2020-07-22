Gramado da Arena é pichado com provocação de palmeirense; Corinthians faz B.O por invasão

Crédito: Reprodução/Twitter

O gramado da Arena Corinthians amanheceu pichado na manhã desta quarta-feira, dia do clássico contra o Palmeiras, que acontece às 21h30, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'Meu Timão' e confirmada pelo LANCE!. Na pichação foi escrito o placar de '8x0', que faz referência para a maior goleada aplicada no clássico, aplicada pelo Palmeiras.

Além da pichação da goleada, a trave de um dos gols da Arena também foi pichada com os dizeres 'Cássio Frango', em letras verdes.

A reportagem do L! confirmou as veracidades das imagens. O campo da Arena está sem linhas pois as demarcações são feitas nos dias que o estádio recebe as partidas. A pichação já está sendo removida. Em nota oficial, o Corinthians lamentou a atitude, classificando o ato como 'criminoso' e lavrou boletim de ocorrência por invasão de propriedade particular. Veja a nota colocada pelo Alvinegro:

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta a ação de vândalos palmeirenses que, ao arrepio da lei e da ordem, invadiram criminosamente o interior da Arena Corinthians na madrugada desta quarta com o único objetivo de depredar suas instalações. O clube comunica que já lavrou boletim de ocorrência por invasão de propriedade particular e que as imagens do sistema de câmeras de monitoramento serão disponibilizadas e auxiliarão as autoridades na identificação e punição exemplar aos responsáveis por ato vil e covarde e que não condiz com a grandeza e com a estatura da agremiação envolvida no confronto esportivo previsto para a noite desta quarta na Casa do Povo."