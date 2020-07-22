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Gramado da Arena é pichado com provocação de palmeirense; Corinthians faz B.O por invasão

Campo foi pichado com o placar referente à maior goleada da história do clássico, aplicada pelo Palmeiras. Corinthians emitiu nota oficial lamentando o ocorrido no estádio...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 14:01

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 14:01

Crédito: Reprodução/Twitter
O gramado da Arena Corinthians amanheceu pichado na manhã desta quarta-feira, dia do clássico contra o Palmeiras, que acontece às 21h30, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'Meu Timão' e confirmada pelo LANCE!. Na pichação foi escrito o placar de '8x0', que faz referência para a maior goleada aplicada no clássico, aplicada pelo Palmeiras.
Além da pichação da goleada, a trave de um dos gols da Arena também foi pichada com os dizeres 'Cássio Frango', em letras verdes.
A reportagem do L! confirmou as veracidades das imagens. O campo da Arena está sem linhas pois as demarcações são feitas nos dias que o estádio recebe as partidas. A pichação já está sendo removida. Em nota oficial, o Corinthians lamentou a atitude, classificando o ato como 'criminoso' e lavrou boletim de ocorrência por invasão de propriedade particular. Veja a nota colocada pelo Alvinegro:
"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta a ação de vândalos palmeirenses que, ao arrepio da lei e da ordem, invadiram criminosamente o interior da Arena Corinthians na madrugada desta quarta com o único objetivo de depredar suas instalações. O clube comunica que já lavrou boletim de ocorrência por invasão de propriedade particular e que as imagens do sistema de câmeras de monitoramento serão disponibilizadas e auxiliarão as autoridades na identificação e punição exemplar aos responsáveis por ato vil e covarde e que não condiz com a grandeza e com a estatura da agremiação envolvida no confronto esportivo previsto para a noite desta quarta na Casa do Povo."
O presidente Andres Sanchez usou o Twitter para lamentar a atitude dos torcedores rivais. Veja a postagem do mandatário corintiano. Vale lembrar que a goleada de 8x0 do Palmeiras em cima do Corinthians aconteceu em 1933, quando o Alviverde ainda se chamava Palestra Itália. O jogo foi realizado no Parque Antarctica.

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