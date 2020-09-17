futebol

Graça e Andrey devem ser as baixas do Vasco para duelo com o Botafogo

Zagueiro e volante titulares seguem em recuperação de lesões musculares no Cruz-Maltino e devem ser ausências entre os relacionados para enfrentar o Alvinegro pela Copa do Brasil...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 21:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 21:14
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após a vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo no Campeonato Brasileiro, no último domingo, o Vasco deve ter poucas mudanças para a partida pela Copa do Brasil. Os dois times volta a se enfrentar nesta quinta, no Nilton Santos, pela quarta fase de competição e o Cruz-Maltino deve ter mudança na defesa. Ricardo Graça, substituído com dores na coxa direita no clássico, não se recuperou a tempo da lesão e deve dar lugar à Miranda.
A repetição da equipe, no entanto, não é sinônimo de ausência de desfalques. AInda há nomes importantes do elenco no Departamento Médico. Os volantes Andrey, Carlinhos e Juninho se recuperam de lesões musculares na coxa. Já o atacante Vinicius tem um problema na panturrilha esquerda. Por outro lado, o goleiro Lucão e o atacante Guilherme Parede retornaram de quarentena pelo Covid-19, na última na segunda.
Com as baixas, Ramon deve optar por Marcos Junior na vaga de Andrey. O meia teve grande atuação no último domingo, com direito a assistência para o gol de Ygor. Bruno Gomes corre por fora. Na frente, Ribamar deve ser mantido na posição antes ocupada por Vinicius.
Provável escalação: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Marcos Junior, Fellipe Bastos e Benítez; Ribamar, Cano e Talles Magno.

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

