Governo do Peru volta atrás, e Sporting Cristal x Flamengo será realizado nesta terça

Sporting Cristal e Flamengo é adiado Crédito: Lance

Depois de ser oficialmente cancelado pelo Governo do Peru, a partida entre Sporting Cristal e Flamengo, pela primeira rodada do Grupo H, será, sim, disputada nesta terça-feira, no Estádio Nacional de Lima, uma vez que o presidente Pedro Castillo revogou o toque de recolher imposto à capital. O duelo será às 22h (de Brasília), 30 minutos depois do inicialmente previsto.

No início da noite, por volta das 18h30 (de Brasília), o Governo do Peru havia publicado nota confirmando o cancelamento da partida. A Conmebol, em seu perfil nas redes sociais, compartilhou da decisão por volta das 19h, mas, logo depois, por volta das 19h30, o presidente Pedro Castillo revogou o toque de recolher, o qual servia como base para a decisão do adiamento da partida por parte do Instituto Peruano Del Deporte (IPD), órgão ligado ao governo do país.