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Governo do Peru volta atrás, e Sporting Cristal x Flamengo será realizado nesta terça

O presidente do Peru Pedro Castillo revogou o toque de recolher em Lima, e a partida pelo Grupo H da Copa Libertadores será realizado no Estádio Nacional de Lima, nesta terça-feira

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 20:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 20:01
Sporting Cristal e Flamengo é adiado
Sporting Cristal e Flamengo é adiado Crédito: Lance
Depois de ser oficialmente cancelado pelo Governo do Peru, a partida entre Sporting Cristal e Flamengo, pela primeira rodada do Grupo H, será, sim, disputada nesta terça-feira, no Estádio Nacional de Lima, uma vez que o presidente Pedro Castillo revogou o toque de recolher imposto à capital. O duelo será às 22h (de Brasília), 30 minutos depois do inicialmente previsto.
No início da noite, por volta das 18h30 (de Brasília), o Governo do Peru havia publicado nota confirmando o cancelamento da partida. A Conmebol, em seu perfil nas redes sociais, compartilhou da decisão por volta das 19h, mas, logo depois, por volta das 19h30, o presidente Pedro Castillo revogou o toque de recolher, o qual servia como base para a decisão do adiamento da partida por parte do Instituto Peruano Del Deporte (IPD), órgão ligado ao governo do país.
Antes da confirmação do cancelamento por parte da Conmebol, o Flamengo seguia a programação normal de jogo, mas acabou a alterando após a notificação dada pela entidade. Com a reviravolta no caso, os atletas dirigiram-se para a preleção do técnico Paulo Sousa. Membros do departamento de futebol do clube já se encontravam a caminho do Estádio Nacional de Lima.

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