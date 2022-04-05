Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Governo do Peru confirma cancelamento do jogo entre Sporting Cristal x Flamengo, pela Libertadores
futebol

Governo do Peru confirma cancelamento do jogo entre Sporting Cristal x Flamengo, pela Libertadores

Crise no país e protestos em Lima impedirão Sporting Cristal e Flamengo de jogarem nesta terça, no Estádio Nacional, uma vez que o toque de recolher foi decretado pelo governo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 18:45

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 18:45

A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, que abriria o Grupo H da Copa Libertadores, não poderá ser realizado nesta terça. Após o toque de recolher determinado para esta terça-feira, o Governo do Peru reforçou, por meio de comunicado oficial, que o duelo no Estádio Nacional de Lima está cancelado. Ainda não há informações sobre novas datas ou uma posição da Conmebol.O Instituto Peruano Del Deporte (IPD), órgão ligado ao Governo do Peru, publicou comunicado no início desta noite, confirmando o cancelamento da partida por força do decreto 034-2022-PCM, em que se afirma que “os direitos constitucionais relativos à inviolabilidade do domicílio, liberdade de circulação no território nacional, liberdade de reunião e liberdade e segurança pessoal, incluídos nos incisos 9), 11), 12) e 24) literal f) do artigo 2 da Constituição Política do Peru”, dizia a mensagem do IPD.
“A partir das 02h00 e até às 23h59 da terça-feira, 5 de abril de 2022, a imobilização social obrigatória de todas as pessoas em suas casas, nos distritos de Lima Metropolitana do departamento de Lima e na Província de Lima. Constitucional Tribunal de Callao” , acrescentou a mensagem.Após uma reunião entre representantes da Conmebol e dos clubes em Lima, no início desta tarde, as equipes mantiveram as programações naturais, com o jogo mantido pela entidade a princípio. A indefinição era a respeito da presença ou não de público. Por volta das 18h (de Brasília), imprensa, equipes de transmissão e de manutenção, inclusive, já trabalhavam do Estádio Nacional de Lima. O jogo entre Sporting e Fla estava marcada para às 21h30 (de Brasília).
Crédito: RodadadeaberturadoGrupoHnãoserárealizadanestaterça-feira(ArteLance!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados