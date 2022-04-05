Governo do Peru confirma cancelamento do jogo entre Sporting Cristal x Flamengo, pela Libertadores

A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, que abriria o Grupo H da Copa Libertadores, não poderá ser realizado nesta terça. Após o toque de recolher determinado para esta terça-feira, o Governo do Peru reforçou, por meio de comunicado oficial, que o duelo no Estádio Nacional de Lima está cancelado. Ainda não há informações sobre novas datas ou uma posição da Conmebol.O Instituto Peruano Del Deporte (IPD), órgão ligado ao Governo do Peru, publicou comunicado no início desta noite, confirmando o cancelamento da partida por força do decreto 034-2022-PCM, em que se afirma que “os direitos constitucionais relativos à inviolabilidade do domicílio, liberdade de circulação no território nacional, liberdade de reunião e liberdade e segurança pessoal, incluídos nos incisos 9), 11), 12) e 24) literal f) do artigo 2 da Constituição Política do Peru”, dizia a mensagem do IPD.