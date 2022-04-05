Governo do Peru confirma cancelamento do jogo entre Sporting Cristal x Flamengo, pela Libertadores

A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, que abriria o Grupo H da Copa Libertadores, não poderá ser realizado nesta terça. Após o toque de recolher determinado para esta terça-feira, o Governo do Peru reforçou, por meio de comunicado oficial, que o duelo no Estádio Nacional de Lima está cancelado. Ainda não há informações sobre novas datas ou uma posição da Conmebol.O Instituto Peruano Del Deporte (IPD), órgão ligado ao Governo do Peru, publicou comunicado no início desta noite, confirmando o cancelamento da partida por força do decreto 034-2022-PCM, em que se afirma que “os direitos constitucionais relativos à inviolabilidade do domicílio, liberdade de circulação no território nacional, liberdade de reunião e liberdade e segurança pessoal, incluídos nos incisos 9), 11), 12) e 24) literal f) do artigo 2 da Constituição Política do Peru”, dizia a mensagem do IPD.
“A partir das 02h00 e até às 23h59 da terça-feira, 5 de abril de 2022, a imobilização social obrigatória de todas as pessoas em suas casas, nos distritos de Lima Metropolitana do departamento de Lima e na Província de Lima. Constitucional Tribunal de Callao” , acrescentou a mensagem.Após uma reunião entre representantes da Conmebol e dos clubes em Lima, no início desta tarde, as equipes mantiveram as programações naturais, com o jogo mantido pela entidade a princípio. A indefinição era a respeito da presença ou não de público. Por volta das 18h (de Brasília), imprensa, equipes de transmissão e de manutenção, inclusive, já trabalhavam do Estádio Nacional de Lima. O jogo entre Sporting e Fla estava marcada para às 21h30 (de Brasília).