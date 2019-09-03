Governo do Estado dá mais um passo para privatizar o Kleber Andrade

Kleber Andrade recebe melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini

Que o Governo do Estado pretende repassar o estádio Kleber Andrade à inciativa privada já não é novidade. E nesta terça-feira (03) mais um passo em relação à concessão do maior palco para a prática do futebol no Espírito Santo foi dado, no anúncio governamental de abertura de sondagem de mercado dentro do Programa de Concessões e Parcerias do Espírito Santo.

Reinaugurado em 2014 e com capacidade para receber até 19,8 mil pessoas, o estádio já foi palco de jogos de diversos torneios estaduais, nacionais e internacionais, como a

Pré-Olímpica, além de ter recebido o show do ex-Beatle Paul McCartney, em 2014.

A ideia do Governo em transferir o estádio é diminuir os custos administrativos, além de torná-lo atrativo para novos eventos. Até por isso o Kleber Andrade teve iniciada nos últimos dias as obras que não haviam sido executadas, como o rebaixamento dos bancos de reservas e instalação dos telões.

"Todos os investimentos que estamos fazendo no Kleber Andrade são fundamentais para que o estádio possa competir em pé de igualdade com arenas de outros estados na captação de jogos e shows, além de oferecer aos capixabas um espaço digno de valorização do nosso esporte. O governador Renato Casagrande tem tratado o esporte e as intervenções como prioridade e a escolha do Espírito Santo e, consequentemente, do Kleber Andrade, para a Copa do Mundo sub-17 são provas disso", disse o secretário de Esportes, Júnior Abreu.