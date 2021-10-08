Governo do Ceará libera público nos estádios, e Flamengo enfrentará o Fortaleza com torcida no Castelão

Com a autorização do Governo do Ceará, a partida entre Fortaleza e Flamengo, neste sábado no Castelão, terá a presença de torcedores vacinados com as duas doses contra a Covid-19. A publicação no Diário Oficial libera a presença de 10% da capacidade total do estádio,. O check-in para sócios já está liberado e a venda dos ingressos já foi aberta pelo clube. Confira as informações aqui!Os valores variam entre R$ 40 e R$ 220, e cerca de 6 mil ingressos estão à disposição dos torcedores. O Fortaleza informou que, conforme definido no protocolo do Governo, não há ingressos disponíveis para torcida visitante. Dessa forma, para evitar conflitos, não será permitido acesso ao Castelão de torcedores com a camisa do Flamengo ou que façam alusão ao adversário.