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Governo do Ceará libera público nos estádios, e Flamengo enfrentará o Fortaleza com torcida no Castelão

Seis mil ingressos estão à disposição dos torcedores para o jogo deste sábado. Conforme o protocolo, não há venda destinada para a torcida visitante - no caso, a do Flamengo...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 12:23

LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 12:23
Crédito: Divulgação/Fortaleza E.C.
Com a autorização do Governo do Ceará, a partida entre Fortaleza e Flamengo, neste sábado no Castelão, terá a presença de torcedores vacinados com as duas doses contra a Covid-19. A publicação no Diário Oficial libera a presença de 10% da capacidade total do estádio,. O check-in para sócios já está liberado e a venda dos ingressos já foi aberta pelo clube. Confira as informações aqui!Os valores variam entre R$ 40 e R$ 220, e cerca de 6 mil ingressos estão à disposição dos torcedores. O Fortaleza informou que, conforme definido no protocolo do Governo, não há ingressos disponíveis para torcida visitante. Dessa forma, para evitar conflitos, não será permitido acesso ao Castelão de torcedores com a camisa do Flamengo ou que façam alusão ao adversário.

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