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Governo de Minas estende Onda Roxa, mas FMF garante volta do campeonato no dia 1º de abril

As medidas restritivas contra o coronavírus foram prorrogadas até o dia 4 de abril, mas o futebol no estado não será afetado...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 18:33

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 18:33
Crédito: O Estadual de Minas Gerais está com sua volta garantida, segundo a FMF-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Governo de Minas Gerais estendeu a Onda Roxa, grupo de medidas restritivas no combate ao Coronavírus no Estado, até o dia 4 de abril. E, com a nova data, houve a dúvida se o Campeonato Mineiro seria retomado, como foi anunciado pela Federação Mineira de Futebol(FMF). De acordo com a entidade, a competição seguirá seu calendário, pois o seguimento da Onda Roxa não afetará diretamente o futebol, permitindo que os jogos da sexta rodada sejam realizados. O Campeonato Mineiro está paralisado desde a última segunda-feira,22 de março. Mas em uma reunião entre integrantes do governo estadual e da FMF ficou decidido pelo retorno do campeonato no dia 1º de abril, quinta-feira. -A FMF, reiterando a rigidez e segurança de seu protocolo de operações, aprovado e supervisionado por todos os órgãos competentes, em especial pela Secretaria de Estado de Saúde, acatou o pleito realizado pelo Governo de Minas Gerais de adoção de medidas mais rigorosas de isolamento, por estarmos diante da fase mais aguda da pandemia até então-dizia o ofício assinado pelo diretor de competições, Leonardo Barbosa. Como será a volta do Estadual A sexta e a sétima rodada foram configuradas da seguinte forma para o reinício do campeonato , que tem o Atlético-MG líder com 15 pontos em cinco jogos. Mesmo com as datas pré-definidas, a FMF ainda terá de verificar a viabilização de alguns jogos, pois os horários das partidas podem sofrer alterações para que se cumpra o toque de recolher exigido no “Protocolo Onda Roxa”. Outra atualização que deverá acontecer é os jogos dos dias 7 e 14/04, duas quartas-feiras, pois são datas previstas para a 2ª fase da Copa do Brasil e Cruzeiro, América-MG e Tombense estarão envolvidos nesta fase da competição.
A FMF e a TV Globo irão pedir à CBF para que os jogos dos times mineiros sejam realizados no dia 14/04, com toda a toda a 8ª rodada realizada no dia 07/04. Caso isso não seja possível, a equipe (América, Cruzeiro e Tombense) que tiver seu jogo pela Copa do Brasil designado para o dia 07/04, fará seu jogo válido pela 8ª rodada no dia 14/04. Como houve a paralisação, a FMF fez alterações nos §§2º, 3º e 4º do art. 6º do REC, para que a fase classificatória se encerre no dia 25/04, as semifinais ocorram nos dias 02/05 e 09/05 e as finais nos dias 16/05 e 23/05.

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