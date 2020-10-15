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Governo da Catalunha veta presença de público em jogos do Barcelona na Champions e Campeonato Espanhol

Clube blaugrana tentava a liberação de até 30 mil torcedores para as duas próximas partidas em casa, mas conselheira de Saúde da Catalunha acha que "não é o momento"...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 13:50

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 13:50

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
A vontade do Barcelona de contar com público no estádio Camp Nou nos dois próximos jogos da equipe em casa não será possível. De acordo com o governo da Catalunha, a situação da Covid-19 na Espanha, especialmente na região onde o clube blaugrana fica sediado, não permite que torcedores nos estádios ainda. Os números de casos aumentaram na Catalunha.No próximo dia 20, o Barcelona estreia na Liga dos Campeões contra o Ferencváros, da Hungria, e a ideia do clube era que até 30 mil torcedores pudessem ir ao Camp Nou. A Uefa permitiu que torcedores acompanhem partidas em suas competições. Quatro dias depois, Messi e companhia recebem o Real Madrid para o "El Clásico". A ideia do clube também era ter fãs na partida.
- Na situação atual, é muito difícil que possa haver público. Não podemos nos aventurar e garantir que será assim durante toda a temporada, mas a verdade é que em 20 e 24 de outubro será impossível - disse Alba Vergés, conselheira regional da Saúde da Catalunha, à "Catalunya Ràdio".

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