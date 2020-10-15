Governo da Catalunha veta presença de público em jogos do Barcelona na Champions e Campeonato Espanhol

A vontade do Barcelona de contar com público no estádio Camp Nou nos dois próximos jogos da equipe em casa não será possível. De acordo com o governo da Catalunha, a situação da Covid-19 na Espanha, especialmente na região onde o clube blaugrana fica sediado, não permite que torcedores nos estádios ainda. Os números de casos aumentaram na Catalunha.No próximo dia 20, o Barcelona estreia na Liga dos Campeões contra o Ferencváros, da Hungria, e a ideia do clube era que até 30 mil torcedores pudessem ir ao Camp Nou. A Uefa permitiu que torcedores acompanhem partidas em suas competições. Quatro dias depois, Messi e companhia recebem o Real Madrid para o "El Clásico". A ideia do clube também era ter fãs na partida.