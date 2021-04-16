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Governo da Argentina anuncia medida restritiva, e Conmebol analisa mudar horário de Vélez x Flamengo

Em tentativa de conter o avanço da Covid-19, autoridades proíbem eventos esportivos que terminem depois das 20h. Duelo pela estreia na Libertadores está marcado para 21h30...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 17:03
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A estreia do Flamengo na Libertadores 2021 corre risco de ter o horário alterado. Nesta sexta-feira, o governo da Argentina anuncio a proibição de eventos esportivos que terminem após as 20h, na tentativa de conter os altos números de infectados por Covid-19 no país. Inicialmente, a partida contra o Vélez Sarsfield está marcada para a próxima terça-feira, às 21h30.
+ Flamengo divulga os 50 jogadores inscritos para a Libertadores 2021; veja a listaA Conmebol ainda não confirmou a mudança e avalia a melhor solução. Ciente da situação, a diretoria do Flamengo está em contato com dirigentes da entidade para saber das informações. A programação do Flamengo, no entanto, tende a não ser muito afetada. A equipe titular treina neste sábado e viaja para Argentina na tarde de domingo.
Adversário do Flamengo, o Vélez já foi afetado pela determinação. A partida contra o Huracán, que seria disputada nesta sexta-feira às 19h15, foi antecipada para 18h. Outras cinco partidas do Campeonato Argentino também precisaram ter os horários alterados.

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