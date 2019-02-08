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Tragédia no Ninho do Urubu

Governador do Rio determina investigação minuciosa sobre incêndio no CT

Alojamento de jogadores da base pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (08) e deixou 10 mortos e três feridos

Publicado em 

08 fev 2019 às 14:39

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 14:39

Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio Crédito: Fábio Motta/Agência Estado
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSL), determinou nesta sexta-feira que uma investigação minuciosa seja feita para apurar as causas do incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamentos do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, e deixou 10 mortos e três feridos.
Segundo nota divulgada em suas redes sociais, ele solicitou a presença do vice-governador Cláudio Castro no local da tragédia para acompanhar os trabalhos das equipes do governo. E manifestou pesar pelo ocorrido no CT do Flamengo, decretando luto oficial de três dias no Estado pelo incêndio e pelas mortes das pessoas atingidas nas chuvas no Rio Janeiro na última quarta-feira.
> De folga, capixaba da base do Flamengo escapa de incêndio
> Zagueiro capixaba do Flamengo está em estado gravíssimo após incêndio
"Quero manifestar meu mais profundo pesar por essas tragédias e prestar solidariedade às famílias das vítimas. Que Deus os receba e abençoe", escreveu o governador.
O presidente Jair Bolsonaro também lamentou o incêndio ocorrido no CT do Flamengo. "Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares neste momento de luto", disse o texto divulgado pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.
Bolsonaro, internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, classificou o episódio como uma "triste tragédia" e afirmou que as vítimas eram "jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo a realização de seus sonhos profissionais".

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