Goulart culpa tropeços em casa por eliminação do Santos no Paulista

Considerado um dos melhores em campo na vitória do Santos sobre o Água Santa, Ricardo Goulart deixou a Vila Belmiro feliz pelo resultado, mas triste pelo fim da linha no Campeonato Paulista.Na visão do camisa 10, o que decretou a eliminação prematura no Estadual foram os tropeços dentro de casa. No Paulistão 2022, o Santos empatou contra Novorizontino e São Bernardo, além de ter perdido para São Paulo e Botafogo-SP em seus domínios."Hoje dá para fazermos uma reflexão das partidas que fizemos. Não conseguimos o objetivo, que era a classificação. Olhando para trás, tiveram jogos em casa comprometeram", admitiu.