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futebol

Goulart culpa tropeços em casa por eliminação do Santos no Paulista

Time perdeu pontos importantes contra Novorizontino, São Bernardo e Botafogo-SP, além de também ter sido derrotado no clássico contra o São Paulo...

Publicado em 20 de Março de 2022 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 11:00
Considerado um dos melhores em campo na vitória do Santos sobre o Água Santa, Ricardo Goulart deixou a Vila Belmiro feliz pelo resultado, mas triste pelo fim da linha no Campeonato Paulista.Na visão do camisa 10, o que decretou a eliminação prematura no Estadual foram os tropeços dentro de casa. No Paulistão 2022, o Santos empatou contra Novorizontino e São Bernardo, além de ter perdido para São Paulo e Botafogo-SP em seus domínios."Hoje dá para fazermos uma reflexão das partidas que fizemos. Não conseguimos o objetivo, que era a classificação. Olhando para trás, tiveram jogos em casa comprometeram", admitiu.
O principal reforço do Peixe no ano lembrou, porém, que o trabalho da nova comissão técnica está começando a surtir efeito. E a tendência é melhorar.
"Estamos com uma nova comissão técnica, com uma identidade, um padrão de jogo, e hoje nossa equipe se empenhou. Conseguimos fazer o que o professor pediu, que era a vitória. Agora é focar nessa temporada. Temos grandes jogos, e não podemos errar", concluiu.
Crédito: RicardoGoulartlamentouerrosdoSantosnosjogosemcasa(Foto:Divulgação/Santos

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