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Goulart avalia duelo contra o Palmeiras e brinca com lei do ex

Meia-atacante do Peixe teve uma rápida passagem pelo adversário deste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 19:00

Publicado em 12 de Março de 2022 às 19:00

O meia-atacante Ricardo Goulart analisou o clássico contra o Palmeiras, que acontece neste domingo, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Antes do futebol chinês, o rival foi o último clube brasileiro em que o jogador atuou. Ele brincou com uma possível "lei do ex", mas ressaltou a força do adversário.- Respeito o Palmeiras, mas hoje estou vestindo a camisa do Santos e vou fazer o meu máximo aqui para conseguir essa vitória. Venho me adaptando todos os dias. Fiquei um bom tempo no exterior e voltar no ritmo do futebol brasileiro requer um planejamento. Fiz isso no começo e também me preparei bem nas férias. Calendário aqui é muito grande, com volume de jogos alto e pouco descanso. Mas estou preparado e agora é dar sequência no trabalho para fazer um bom ano - afirmou.
- O Palmeiras tem uma boa equipe e vem de vitória no clássico. Sabemos da importância dessa partida e estamos preparados. Trabalhamos bem esses dias com o professor Fabián. Então vamos nos concentrar os 90 minutos para buscar um bom resultado fora de casa - concluiu Goulart.Na terceira colocação do Grupo D com 10 pontos, uma vitória contra o Palmeiras pode ajudar o Santos a voltar na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão.
Crédito: RicardoGoulartbrincoucomapossibilidadedeleidoexcontraoPalmeiras(FOTO:Divulgação/SantosFC

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