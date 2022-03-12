Goulart avalia duelo contra o Palmeiras e brinca com lei do ex

O meia-atacante Ricardo Goulart analisou o clássico contra o Palmeiras, que acontece neste domingo, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Antes do futebol chinês, o rival foi o último clube brasileiro em que o jogador atuou. Ele brincou com uma possível "lei do ex", mas ressaltou a força do adversário.- Respeito o Palmeiras, mas hoje estou vestindo a camisa do Santos e vou fazer o meu máximo aqui para conseguir essa vitória. Venho me adaptando todos os dias. Fiquei um bom tempo no exterior e voltar no ritmo do futebol brasileiro requer um planejamento. Fiz isso no começo e também me preparei bem nas férias. Calendário aqui é muito grande, com volume de jogos alto e pouco descanso. Mas estou preparado e agora é dar sequência no trabalho para fazer um bom ano - afirmou.