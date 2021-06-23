Goretzka pode deixar o Bayern e Barcelona e Real Madrid são possíveis destinos para o meia

Crédito: Goretzka é um dos principais nomes do Bayern de Munique (AFP

Leon Goretzka, meio-campista do Bayern de Munique, pode estar com os dias contados na Baviera, segundo o "SportBild". O atleta tem contrato até 2022 e não está convencido da renovação contratual. As informações apontam que o camisa 18 pediu para seu empresário que o coloque no mercado.Na mesma linha, o portal "Sport1" afirma que Barcelona e Real Madrid estão interessados na contratação do alemão para a próxima temporada. O agente do atleta também já recebeu as primeiras sondagens de equipes da Premier League.

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Caso não chegue a um acordo pela renovação contratual, o Bayern pode optar pela venda de Goretzka nas próximas semanas. Com isso, o clube evitaria um novo "caso Alaba", que deixou a equipe alemã sem custos para vestir a camisa merengue após o fim de seu vínculo com os bávaros.