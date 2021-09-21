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Gordura: Botafogo abre 'duas rodadas' de vantagem para o 5º colocado na Série B do Brasileirão

Alvinegro tem seis pontos de vantagem para o Guarani, primeira equipe fora do G4, mas leva a melhor no principal critério de desempate do Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

21 set 2021 às 07:00

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com dez vitórias nos últimos 12 jogos, o Botafogo vai, finalmente, criando uma vantagem no G4 da Série B do Brasileirão. A equipe comandada por Enderson Moreira abriu "duas rodadas" de gordura para o Guarani, primeiro clube fora da zona de classificação para a próxima Série A.
+ Botafogo: com dívida de R$ 50 milhões, CEO visa Nilton Santos além do futebol para atrair naming rights
O Botafogo, em 3º lugar, em 44 pontos, enquanto o Bugre vem com 38. Com seis pontos de vantagem, o Alvinegro tem três vitórias a mais - principal critério de desempate da competição - em relação à equipe de Campinas. O Alvinegro tem 13 triunfos, enquanto o Alviverde venceu dez vezes.
Ou seja, mesmo que que o Botafogo perca as duas próximas partidas e o Guarani tenha 100% de aproveitamento no período, o Alvinegro não deixaria o G4. As equipes, neste contexto hipotético, ficariam empatadas em pontos, mas o Glorioso mesmo assim teria uma vitória a mais que o rival.Único clube com 100% de aproveitamento no segundo turno, o Alvinegro, aos poucos, vai se consolidando no pelotão de frente da Série B. Apesar da boa fase, o treinador Enderson Moreira faz questão de ressaltar que a equipe precisa manter os pés no chão.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o CSA, no Estádio Rei Pelé, às 19h30, pela 25ª rodada.

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