Gordura: Botafogo abre 'duas rodadas' de vantagem para o 5º colocado na Série B do Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com dez vitórias nos últimos 12 jogos, o Botafogo vai, finalmente, criando uma vantagem no G4 da Série B do Brasileirão. A equipe comandada por Enderson Moreira abriu "duas rodadas" de gordura para o Guarani, primeiro clube fora da zona de classificação para a próxima Série A.

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O Botafogo, em 3º lugar, em 44 pontos, enquanto o Bugre vem com 38. Com seis pontos de vantagem, o Alvinegro tem três vitórias a mais - principal critério de desempate da competição - em relação à equipe de Campinas. O Alvinegro tem 13 triunfos, enquanto o Alviverde venceu dez vezes.

Ou seja, mesmo que que o Botafogo perca as duas próximas partidas e o Guarani tenha 100% de aproveitamento no período, o Alvinegro não deixaria o G4. As equipes, neste contexto hipotético, ficariam empatadas em pontos, mas o Glorioso mesmo assim teria uma vitória a mais que o rival.Único clube com 100% de aproveitamento no segundo turno, o Alvinegro, aos poucos, vai se consolidando no pelotão de frente da Série B. Apesar da boa fase, o treinador Enderson Moreira faz questão de ressaltar que a equipe precisa manter os pés no chão.