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Gómez já fez teste para COVID-19 e se apresenta ao Palmeiras nesta quinta

Zagueiro e seus familiares já realizaram exames no Paraguai e têm desembarque no Brasil marcado para esta quarta-feira; avaliações do elenco na Academia começou na terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 17:29

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 17:29

Crédito: Gustavo Gómez é esperado para se apresentar na Academia de Futebol nesta quinta (Agência Palmeiras/Divulgação
Gustavo Gómez deve se apresentar ao Palmeiras nesta quinta-feira. O zagueiro e seus familiares já realizaram exames para detecção de coronavírus no Paraguai e tem desembarque previsto no Brasil para esta quarta-feira. Assim, o jogador perderá, pelo menos, duas sessões de avaliações realizadas pelo elenco nos gramados da Academia de Futebol.
O camisa 15 passou o período de paralisação do futebol trabalhando no Paraguai, inclusive realizando atividades físicas frequentes, como nos exercícios assistidos à distância pela comissão técnica desde o mês passado. O defensor enfrentou problemas para retornar a São Paulo e, por isso, ocorreu o atraso, com aviso frequente à diretoria sobre a situação.E MAIS:De volta ao CT, Willian vê testes do Palmeiras 'superimportantes'Deyverson dá adeus ao Getafe: 'Segunda casa, país que admiro'Novamente sem Gómez, Palmeiras inicia testes nos gramadosClube acompanha acusações a Dudu e se diz contra violênciaO que será da base? Coordenador do Palmeiras respondeGustavo Gómez é um dos titulares do técnico Vanderlei Luxemburgo nesta temporada. O zagueiro mantém o status desde pouco depois de sua chegada ao clube, na metade de 2018, e, em 2020, compõe o miolo da defesa com Felipe Melo. Recebeu elogios do treinador em entrevista ao LANCE!
Os outros jogadores já passaram por duas baterias de exame para apontar contato com a COVID-19, realizados na semana passada e na última segunda-feira. Na terça-feira, o elenco realizou avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas. Exercícios com bola estão liberados pelo Governo de São Paulo somente a partir da próxima quarta-feira.
O Verdão informou que quatro dos 30 atletas do elenco foram detectados com coronavírus, todos assintomáticos. Três, no entanto, já estão recuperados, enquanto o outro ficará afastado. A identidade dos quatro é mantida sob sigilo e, por isso, o Palmeiras liberou só algumas imagens dos testes, sem exibir todos os atletas, evitando que se desconfie quem é o contaminado. De 26 membros de diretoria e comissão técnica examinados, somente um teve resultado positivo e já está recuperado. E MAIS:

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