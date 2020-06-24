Gómez já fez teste para COVID-19 e se apresenta ao Palmeiras nesta quinta

Crédito: Gustavo Gómez é esperado para se apresentar na Academia de Futebol nesta quinta (Agência Palmeiras/Divulgação

Gustavo Gómez deve se apresentar ao Palmeiras nesta quinta-feira. O zagueiro e seus familiares já realizaram exames para detecção de coronavírus no Paraguai e tem desembarque previsto no Brasil para esta quarta-feira. Assim, o jogador perderá, pelo menos, duas sessões de avaliações realizadas pelo elenco nos gramados da Academia de Futebol.

O camisa 15 passou o período de paralisação do futebol trabalhando no Paraguai, inclusive realizando atividades físicas frequentes, como nos exercícios assistidos à distância pela comissão técnica desde o mês passado. O defensor enfrentou problemas para retornar a São Paulo e, por isso, ocorreu o atraso, com aviso frequente à diretoria sobre a situação.E MAIS:De volta ao CT, Willian vê testes do Palmeiras 'superimportantes'Deyverson dá adeus ao Getafe: 'Segunda casa, país que admiro'Novamente sem Gómez, Palmeiras inicia testes nos gramadosClube acompanha acusações a Dudu e se diz contra violênciaO que será da base? Coordenador do Palmeiras respondeGustavo Gómez é um dos titulares do técnico Vanderlei Luxemburgo nesta temporada. O zagueiro mantém o status desde pouco depois de sua chegada ao clube, na metade de 2018, e, em 2020, compõe o miolo da defesa com Felipe Melo. Recebeu elogios do treinador em entrevista ao LANCE!

Os outros jogadores já passaram por duas baterias de exame para apontar contato com a COVID-19, realizados na semana passada e na última segunda-feira. Na terça-feira, o elenco realizou avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas. Exercícios com bola estão liberados pelo Governo de São Paulo somente a partir da próxima quarta-feira.