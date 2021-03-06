Gómez e quem? Confira opções de Abel Ferreira para formar dupla com paraguaio na final

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Desde 2018, a defesa é o setor que mais se destaca no time do Palmeiras e muito disso se dá graças à chegada do zagueiro Gustavo Gómez, que assumiu a titularidade na campanha do decacampeonato brasileiro e, desde então, não sai mais do 11 inicial. A dupla do jogador, porém, sofreu algumas alterações nesses últimos anos e isto ocorrerá, novamente, na final da Copa do Brasil, dado que Luan foi expulso na primeira partida.

>> Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking

O camisa 13 é o atleta que mais atuou ao lado do paraguaio, formando a defesa titular do Verdão na campanha campeã nacional em 2018 e semifinalista da Libertadores. Na temporada atual, os atletas atuaram juntos em 28 confrontos, mas isto acontecerá novamente no jogo contra o Grêmio.Sendo assim, Abel Ferreira terá de utilizar uma dupla diferente e a opção mais provável é a escalação de Alan Empereur. O brasileiro, que está emprestado ao Palmeiras, começou apenas uma partida ao lado de Gómez, na derrota por 2 a 0 para o River Plate.

Outro atleta, também, está pedindo passagem na equipe, sendo este Benjamín Kuscevic. O chileno foi um dos integrantes da primeira defesa estrangeira da história do Allianz Parque, inaugurado em 2014. Junto do paraguaio, o jogador iniciou duas partidas e não sofreu gols.Na temporada, outros três atletas formaram dupla com Gustavo, sendo estes Felipe Melo (12 jogos), Renan (um jogo) e Emerson Santos (quatro jogos). Estes, porém, têm menor probabilidade de formarem a defesa titular do Verdão na final.