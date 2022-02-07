Gómez descarta status de revanche do Palmeiras contra o Al Ahly e alerta: 'Temos de estar ligados'

Nesta segunda-feira, véspera do confronto do Palmeiras pela semifinal do Mundial de Clubes, a delegação alviverde participou do evento oficial da Fifa que conta com entrevista coletiva com o capitão do time. Nessa condição, Gustavo Gómez falou com a imprensa sobre o duelo com o Al Ahly, que acontece nesta terça. O zagueiro, porém, descartou pensar como revanche.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Para o paraguaio, que é um dos principais ídolos do Verdão, a partida será jogada como uma semifinal de uma competição importante, sem levar em conta o confronto da última edição, quando os egípcios venceram o os palmeirense nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

- Não tomamos o jogo como uma revanche. É uma semifinal, importante no Mundial e que pode nos levar à final. É jogar da mesma forma contra qualquer time e amanhã vai ser assim, também - declarou o defensor.Corroborando com o discurso do treinador Abel Ferreira, que pregou cautela e humildade, Gómez pediu para a equipe estar sempre ligada e jogar simples.​

- Para nós defensores, amanhã temos de estar sempre ligados, concentrados e organizados o tempo todo. Com a bola jogar simples, seguro, porque é um time que vimos contra o Monterrey que ficava um pouco mais atrás, mas sempre esperando o adversário meter a bola pelo meio e puxar o contra-ataque. Temos de estar ligados, jogar simples e arriscar onde tem que arriscar.

O zagueiro paraguaio também comentou a preparação do Palmeiras para o Mundial, que contará com um confronto difícil logo de cara. Para Gómez, a partida será decidida por detalhes e o Verdão precisa aproveitar as chances.

- Estamos nos preparando para um jogo difícil, contra um rival qualificado, mas estamos nos preparando para fazer o nosso melhor amanhã. Neste nível, o jogo se define por detalhes. Como falou o professor, temos de ter uma organização defensiva muito boa e depois aproveitar as oportunidades.

O Alviverde entra em campo nesta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Al Ahly-EGI, pela semifinal do Mundial de Clubes. Abel Ferreira realizou o último treino na tarde desta segunda-feira, no horário de Abu Dhabi.