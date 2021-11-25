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Gómez celebra a volta de Felipe Melo ao Palmeiras e fala do adversário na final da Libertadores: 'Grande rival'

Zagueiro falou com a imprensa na chegada da delegação no hotel em Montevidéu. Além de comentar os últimos detalhes da preparação antes da decisão, ele falou do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 22:52

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 22:52

Depois da chegada do Palmeiras no hotel e de os jogadores jantarem, a assessoria de imprensa do clube colocou Gustavo Gómez para falar com os jornalistas brasileiros que estavam no local. O zagueiro falou sobre a rivalidade com o Flamengo, adversário da final da Libertadores, neste sábado, às 17h, no Estádio Centenário, e também da volta de Felipe Melo aos treinamentos.Um dos principais jogadores do atual elenco palmeirense, Gómez foi o porta-voz do grupo na chegada a Montevidéu, nesta quarta-feira. O primeiro questionamento foi sobre a volta do camisa 30 aos treinamentos com bola nos últimos dias. O paraguaio não escondeu a celebração por esse retorno.
- O grupo está bem, né? Acho que fizemos boa viagem, a gente está com muita vontade de jogar, de que chegue sábado… E quanto ao Felipe, a gente fica feliz, por ele ir treinar, a voltar com a gente a fazer treino normal e todo mundo sabe da importância dele pra nossa equipe - explicou o defensor, que falou também da festa do torcedor na saída de São Paulo e na chegada no Uruguai:
- É muito legal, acho que é maravilhoso. A gente também está com muita vontade, com muita esperança de fazer um grande jogo para poder conquistar esse sonho que todo mundo tem. O torcedor, o atleta, os caras que trabalham no CT... E a gente vai fazer de tudo pra conquistar esse sonho.Gustavo também foi questionado sobre enfrentar o Flamengo novamente, que tem sido um dos grandes adversários do Palmeiras nos últimos tempos, mas que o Verdão não tem conseguido vencer desde 2017, apesar de boas atuações no período, incluindo disputas de título. Para o ídolo alviverde, trata-se de um jogo à parte em que ambos estão dispostos a fazer tudo para buscar o título.
- O Palmeiras sempre entra pra ganhar cada jogo e a final também. Nosso elenco, eu acho que é um elenco preparado para os grandes desafios. Demostramos ao longo da temporada também. Com muitas dificuldades também acho que nosso time sempre está aí brigando e nós vamos fazer isso contra o Flamengo. Sabemos que vamos jogar contra um grande rival. Protagonista do futebol brasileiro. E são dois times grandes que vão brigar para conquistar a Libertadores - disse antes de completar:
- Acho que é um jogo à parte. Acho que nós jogamos também a final, a única final da Supercopa (do Brasil. Se você lembrar, acho que o Palmeiras fez um jogo muito bom. Acho que quando é só um jogo é um jogo à parte. E que o nosso time, obviamente, que trata de melhorar sempre, olhando os vídeos. A gente está trabalhando pra fazer um grande jogo - finalizou.
O Palmeiras faz seu primeiro treino no Uruguai nesta quinta-feira, às 17h, no Gran Parque Central, estádio do Nacional-URU. A atividade, porém, não será aberta para a imprensa. Há a possibilidade de mais algum jogador falar com os jornalistas em uma janela montada pela assessoria de imprensa do clube.
Crédito: GustavoGómezfaloucomosjornalistasqueestavampresentesnolocal(Foto:AlexandreGuariglia/Lancepress

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