Gomes é diagnosticado com dengue e volta a ser baixa no Flamengo

Cortado do último jogo por conta de um quadro febril, João Gomes foi diagnosticado com dengue nesta sexta-feira. O Flamengo informou que o volante ficará afastado das atividades do futebol profissional até a próxima segunda-feira (18), através de sua assessoria de imprensa.Na última quinta, na reapresentação do elenco após a vitória sobre o Juventude, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gomes treinou com o grupo, mas voltou a sofrer as consequências da dengue e teve que interromper as atividades.
Se Gomes é desfalque, o Flamengo terá, em contrapartida, a volta de Diego Ribas na próxima partida, além de Vitinho, que retorna de suspensão, e do trio que estava disputando as Eliminatórias (veja mais aqui).
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoNa caça ao líder Atlético-MG, o Flamengo volta a campo neste domingo, quando receberá o Cuiabá, às 20h30, no Maracanã. O duelo, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, será transmitido em Tempo Real pelo LANCE!.