Gomes é diagnosticado com dengue e volta a ser baixa no Flamengo

Cortado do último jogo por conta de um quadro febril, João Gomes foi diagnosticado com dengue nesta sexta-feira. O Flamengo informou que o volante ficará afastado das atividades do futebol profissional até a próxima segunda-feira (18), através de sua assessoria de imprensa.Na última quinta, na reapresentação do elenco após a vitória sobre o Juventude, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gomes treinou com o grupo, mas voltou a sofrer as consequências da dengue e teve que interromper as atividades.