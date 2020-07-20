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futebol

Gols, recordes e títulos: as marcas de Dudu no Palmeiras

Atacante foi emprestado ao Al Duhail, do Qatar...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 17:21

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:21

Crédito: Cesar Greco / Ag. Palmeiras
Agora é oficial: está encerrada a primeira passagem de Dudu pelo Palmeiras. O clube oficializou nessa segunda-feira o empréstimo do atacante para o Al Duhail, do Qatar. O Alviverde receberá cerca de R$ 43 milhões pela cessão do atleta por um ano.
Na equipe paulista desde 2015, Dudu acumulou títulos e recordes com a camisa palmeirense. Foi fundamental com gols e assistências nas conquistas dos Brasileiros de 2016 e 2018, assim como na Copa do Brasil de 2015. Confira as marcas do jogador:
DUDU NO PALMEIRAS
305 jogos174 vitórias 70 gols76 assistências3 títulos: 2 Brasileiros (2016 e 2018) e uma Copa do Brasil (2015)4 Bolas de Prata: 2016, 2017, 2018 e 2019​- 4º atacante com mais vitórias na história do Palmeiras- 2º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras nesse século- 2º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores - 21- Maior artilheiro do Palmeiras nesse século- 32º maior artilheiro da história do Palmeiras- Maior artilheiro do Palmeiras em Brasileiro (71-2020) - 41 gols- Maior artilheiro do Palmeiras em Brasileiro (59-2020) - 41 gols- Maior garçom do Palmeiras nesse século- 2º jogador com mais partidas pelo Palmeiras no século- 31º jogador com mais partidas disputadas na história do Plameiras- 4º jogador com mais partidas de Libertadores pelo Palmeiras - 34 jogos- 9º jogador com mais partidas de Brasileiro pelo Palmeiras - 154 jogos- 2º maior garçom do Brasileirão 2019 - 11 assistências- Líder em assistências do Brasileirão 2018 - 14 assistências- Líder em finalizações certas no Paulistão 2018 - 16 finalizações- Líder em assistências no Paulistão 2017 - 6 assistências- Líder em assistências no Brasileirão 2016 - 10 assistências

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