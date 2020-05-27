Gols, memes e liderança: relembre o primeiro ano de Marinho no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Nesta quarta-feira, o atacante Marinho completou um ano desde que foi apresentado no Santos. Durante esse tempo, o jogador tornou-se uma das referências do elenco, tanto dentro, quanto fora de campo.

Com breve passagem pelas categorias de base do Peixe, em 2008, mas sem profissionalizar-se, Marinho foi contratado pelo Santos para compor a lacuna deixada por Rodrygo, que transferiu-se ao Real Madrid-ESP em junho.

Anunciado no dia 25 de maio de 2019, Marinho chegou ao Peixe sob desconfiança de parte da torcida, já que, embora tenha se destacado em equipes como Ceará e Vitória, não emplacou em Cruzeiro e Grêmio.

O atleta foi contratado por R$ 4 milhões, pagos parceladamente, junto ao Tricolor Gaúcho, através de um negócio que envolveu a ida do zagueiro David Braz, que pertencia ao Santos, mas estava no Sivasspor-TUR, ao Imortal. A diretoria gremista, portanto, facilitou a transferência do atacante ao Peixe, concedendo um desconto ao Alvinegro Praiano.E MAIS:Kaio Jorge comenta sobre paixão por cavalos e vídeos no TikTokBuscando renovação, Santos registra proposta para Yuri AlbertoSem poder contratar, Santos busca 'destravar' renovações de contratoJesualdo Ferreira espera mudanças no futebol após pandemiaMuito mais do que meme

Marinho estreou pelo Santos nos dez minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Foi titular já na partida seguinte, que marcou a eliminação santista na Copa do Brasil, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, no Pacaembu.

Autor de oito gols com a camisa santista, até o então, marcou o seu primeiro na 11 rodada do Campeonato Brasileiro, que marcou a vitória por 1 a 0 diante do Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em chute de extrema felicidade fora da área. O feito ficou marcado pelo nome dado por Marinho ao gol em entrevista na saída de campo: mini-míssil aleatório.

No reencontro entre as equipes, pela 30ª rodada do Brasileirão, marcou o segundo gol na goleda por 4 a 1 diante da Estrela Solitária, mas desabafou no pós-jogo. Questionado sobre o nome do gol na ocasião, foi contundente ao afirmar que gostaria de ser reconhecido mais pelo que faz em campo do que fora dele.

– Hoje eu não vou dar nome para esse gol, não. Gol é gol, trabalho que venho fazendo. Muita gente me conhece só por meme, vocês têm que começar a olhar para mim um pouquinho também como jogador de futebol, porque eu sou bom pra c* – disse ao Premiere à época.

Pupilo de Sampaoli

Disputou 28 partidas em 2019, sendo titular em 19. De todos os compromissos que foi relacionado, não entrou em campo em apenas na derrota do Santos por 2 a 0 diante o Cruzeiro, no Mineirão, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Dividindo as pontas com Soteldo, Marinho caiu nas graças de Sampaoli e foi uma das principais peças do treinador argentino no vice-campeonato brasileiro do Santos, ano passado. A dupla foi responsável por 43% dos gols santistas na competição.

Lesão e liderança fora de campo

Logo no primeiro jogo de 2020, no empate em 0 a 0 entre Santos e Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, Marinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, que o deixou de fora de campo durante dois meses.

Em fase final de transição, voltou a treinar com bola às vésperas do clássico contra o São Paulo, no dia 14 de março, que marcou o último compromisso santista antes da pausa do futebol brasileiro, devido a pandemia do novo coronavírus.

Durante a quarentena, destacou-se pela sua atuação nas redes sociais, com vídeos comentando o reality show Big Brother Brasil, esquetes bem-humoradas e até mesmo uma live com a cantora Mariana Fagundes.

Contudo, no dia 17de maio suspendeu a sua conta no Instagram, após a diretoria santista reduzir 70% dos salários dos atletas do Peixe, mesmo sem o consentimento deles. No dia seguinte, retornou à rede e, ao responder críticas dos torcedores, teceu críticas ao presidente José Carlos Peres e afirmou que estava há quatro meses sem receber salários.

Marinho, ao lado de Éverson, Pará, Luiz Felipe e Carlos Sánchez, é um dos líderes do elenco na negociação com a diretoria a respeito das reduções salariais e, conforme antecipado pelo LANCE!, e foi um dos jogadores que mais revoltaram-se com a medida unilateral tomada pela direção do Peixe.

O jogador já havia feito cobranças salariais diretas ao presidente José Carlos Peres no ano passado, quando, após a vitória do Peixe por 2 a 0 contra o Chapecoense pela 36ª rodada do Brasileirão, solicitou que Peres fosse ao CT Rei Pelé no dia seguinte para regularizar os vencimentos.

– Quero fazer um pedido para o nosso presidente, para amanhã, que é segunda-feira, comparecer ao nosso CT para a gente ter uma conversa com ele. Regulariza tudo, fica tudo bonitinho para todo mundo ficar mais feliz– afirmou ao Premiere à época.