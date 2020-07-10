Gols, assistências, finalizações... Os números de Kalou, novo reforço do Botafogo

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo

Campeão da Premier League 2009/2010, da Champions 2011/2012 e vencedor de quatro Copas da Inglaterra pelo Chelsea, Salomon Kalou é o novo reforço do Botafogo. O marfinense estava desde 2015 no Hertha Berlin, da Alemanha, onde disputou 172 jogos e marcou 53 gols.

O último jogo de Kalou foi em 30 de novembro do ano passado, quando esteve em campo por 12 minutos na derrota do Hertha por 2 a 1 para o Borussia Dortmund. Na temporada 19/20, foram somente sete partidas e dois gols marcados, totalizando apenas 284 minutos no gramado.