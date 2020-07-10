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Gols, assistências, finalizações... Os números de Kalou, novo reforço do Botafogo

Atacante marfinense foi anunciado nessa quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 01:47

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 01:47

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo
Campeão da Premier League 2009/2010, da Champions 2011/2012 e vencedor de quatro Copas da Inglaterra pelo Chelsea, Salomon Kalou é o novo reforço do Botafogo. O marfinense estava desde 2015 no Hertha Berlin, da Alemanha, onde disputou 172 jogos e marcou 53 gols.
O último jogo de Kalou foi em 30 de novembro do ano passado, quando esteve em campo por 12 minutos na derrota do Hertha por 2 a 1 para o Borussia Dortmund. Na temporada 19/20, foram somente sete partidas e dois gols marcados, totalizando apenas 284 minutos no gramado.
Nos anos anteriores, porém, o atacante foi bem mais atuante. Das 172 atuações pela equipe de Berlin, Salomon iniciou como titular em 151. Em 2017/2018, foi o goleador do Hertha na Bundesliga com 12 bolas na rede em 31 jogos. Em 18/19 foi o terceiro, com oito tentos em 30 partidas.

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