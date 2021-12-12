Gols, assistências, desarmes, cruzamentos certos e mais: veja os números do Flamengo no Brasileirão

O Brasileirão 2021 acabou de forma oficial para o Flamengo na última quinta-feira. Com 71 pontos conquistados, o que foi suficiente em 2020, o Rubro-Negro terminou o campeonato na segunda colocação. Apesar da frustração por deixar o sonho do tri escapar, o time conseguiu números significativos. Dessa forma, a seguir, vejas as estatísticas da equipe carioca e a comparação com os demais concorrentes.> Gabigol defende Andreas de falha na Libertadores: 'Não foi ali que perdemos'PASSES CERTOS

O Flamengo foi o segundo melhor neste quesito no Campeonato Brasileiro. No total, o Rubro-Negro acertou 16.841 passes, o que dá uma média de 443.18 passes bem sucedidos por jogo. Esse, aliás, representa um aproveitamento de quase 92%.

O Fla ficou atrás apenas do Corinthians, que conseguiu 17.334, o que dá uma média de 456.16 certos passes por jogo. Atlético-MG, Santos e São Paulo fecham o Top5.FINALIZAÇÕES

O Flamengo foi o time que mais finalizou na direção gol nesta edição do Campeonato Brasileiro. No total, foram 259 arremates certos, o que dá uma média de 6.82 por jogo.

A diferença para o segundo, vale destacar, é grande. O Atlético-MG e o Palmeiras vem empatados atrás do Fla, com 209 finalizações certas, uma média de 5.50 por jogo. Fortaleza, Grêmio e Internacional fecham o Top5.GOLS

Não por acaso, o Flamengo teve o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 69 gols marcados. Isso representa uma média de 1.82 gol por partida disputada.

O Atlético-MG vem logo abaixo, com 67 gols feitos e uma média de 1.76. Palmeiras, Red Bull Bragantino e Internacional fecham o Top5.

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Já em relação aos gols sofridos, o Flamengo aparece empatado com Corinthians e Atlético-GO como a segunda melhor defesa do Brasileirão. No total, foram 36, o que representa uma média de menos de um gol sofrido por jogo.

O Atlético-MG lidera a estatística com 34 sofridos. América-MG, Cuiabá e Sport, empatados em terceiro, Ceará e Fluminense, empatados em quarto, e São Paulo fecham o Top5.DESARMES

O sólido sistema defensivo do Flamengo ao longo da competição também se refletiu no alto número de desarmes. O Fla lidera a estatística com 663 certos, o que representa uma média de 17.45 desarmes por jogo.

O Internacional vem atrás com um número bem menor: 605 desarmes certos, uma média de 15.92 por partida disputada. Fluminense, Atlético-MG e Grêmio fecham o Top5.ASSISTÊNCIAS

Esta foi outra estatística em que o Rubro-Negro liderou no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, mostrou a força do jogo coletivo. O Flamengo terminou o ano com 55 assistências, o que evidencia uma média de 1.45 passe para o gol por partida.

O Atlético-MG veio atrás com 47, o que dá uma média de 1.24 assistência por jogo. Red Bull Bragantino, Palmeiras e Grêmio são os demais times que fecham o Top5.CRUZAMENTOS

Nesta estatística em especial, o Flamengo ficou um pouco abaixo do que as demais, porém ainda dentro do Top5. No total, o Rubro-Negro acertou 191 cruzamento ao longo de toda a competição, o que representa uma média de 5.03 por jogo.

O América-MG liderou o quesito, com 204 cruzamentos certos e uma média de 5.37 por partida. Palmeiras, Bahia e São Paulo são os demais times que fecham o Top5.LANÇAMENTOS

O Flamengo, ao lado do Cuiabá, conseguiu 510 lançamentos certos, o que representa uma média de 13.42 por jogo. Esta foi a quinta melhor marca do Campeonato Brasileiro.

Neste quesito, o Athletico-PR lidera, com 532, o que evidencia uma média de 14 lançamentos bem sucedidos por partida. Palmeiras, Internacional e Fortaleza são os times que completam o Top5. INTERCEPTAÇÕES

Aqui, o Flamengo foi particularmente mal e sequer ficou perto do Top5. No total, a equipe carioca terminou a competição com 169 interceptações bem sucedidas, o que dá uma média de 4.45 por partida. Apenas Santos, São Paulo, Athletico-PR, Ceará, Cuiabá, Bahia e Atlético-GO tiveram números inferiores.

O Red Bull Bragantino liderou esta estatística com 224 interceptações certas, o que dá uma média de 5.89 por jogo. Internacional, Fluminense, Grêmio, Corinthians e Fortaleza - os dois últimos empatados, fecham o Top5.DRIBLES

O Flamengo foi o terceiro time com mais dribles feitos com sucesso em todo o Campeonato Brasileiro. Com o talento de nomes como Michael e Bruno Henrique, o Fla terminou a competição com 299, o que dá uma média de 7.87 dribles certos por jogo.

O Corinthians é o primeiro no quesito, com 320 dribles certos e uma média de 8.42. Grêmio, Palmeiras e São Paulos são os demais times que fecham o Top5 na competição.ESCANTEIOS

O Rubro-Negro se despediu do Campeonato Brasileiro com 142 escanteios a favor, o que dá uma média de aproximadamente 3.74 por partida. Esta é a quinta melhor marca da competição.

O Palmeiras é quem lidera no quesito, com 201 a favor e uma média de 5.29. Athletico-PR, Red Bull Bragantino e grêmio são os demais times que fecham o Top5.FALTAS

O Flamengo finalizou o Brasileirão com um total de 568 faltas cometidas, o que evidencia uma média 14.95 por jogo. Oito times cometeram mais infrações do que o Fla no campeonato.

Quem lidera essa estatística é o Internacional, com 656 faltas cometidas e uma média de 17.26 por partida. São Paulo, Grêmio, Fortaleza e Sport fecham o Top5 no quesito.PÊNALTIS

O Flamengo está entre os times que menos sofreu pênaltis no Brasileirão 202. No total, foram quatro - uma marca compartilhada por São Paulo, Red Bull Bragantino, Sport, Ceará, Atlético-GO e Cuiabá. Apenas o Athletico-PR (dois) tem um número menos de penalidades sofridas.

O Atlético-MG, com 11 é o líder no quesito. América-MG (nove), Santos (oito), Fortaleza e Grêmio (sete) e Corinthians, Internacional e Juventude (seis) fecham o Top5.

*Todos os dados foram usados com base nas estatísticas do site FootStats