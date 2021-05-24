Gols, assistências, desarmes: confira o Raio-X do Vasco no Carioca, após o título da Taça Rio

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Campeonato Carioca acabou, e com isso o Vasco volta agora todas as suas atenções para a Série B, que começa no próximo dia 28. Assim, o LANCE! preparou um levantamento das estatísticas do Cruz-Maltino no Estadual, que serviu de preparação para o maior objetivo do clube na temporada: voltar a divisão de elite do futebol brasileiro.

> Veja os jogos da primeira rodada da Série BAo todo, a equipe de Marcelo Cabo disputou 15 partidas na competição, com seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Em relação a um recorte de maior relevância, o Cruz-Maltino perdeu apenas um clássico, justamente contra o Glorioso, no último sábado, pela decisão da Taça Rio. Relembre os confrontos do Gigante da Colina ao longo do Estadual:

1ª rodada: Vasco 0 x 1 Portuguesa2ª rodada: Volta Redonda 1 x 0 Vasco3ª rodada: Nova Iguaçu 2 x 2 Vasco4ª rodada: Vasco 1 x 1 Botafogo5ª rodada: Vasco 3 x 1 Macaé6ª rodada: Vasco 1 x 1 Madureira7ª rodada: Fluminense 1 x 1 Vasco8ª rodada: Vasco 4 x 2 Bangu9ª rodada: Flamengo 1 x 3 Vasco10ª rodada: Boavista 2 x 2 Vasco11ª rodada: Resende 1 x 3 VascoSemifinal da Taça Rio (1º jogo): Madureira 1 x 0 VascoSemifinal da Taça Rio (2º jogo): Vasco 2 x 1 MadureiraFinal da Taça Rio (1º jogo): Botafogo 0 x 1 VascoFinal da Taça Rio (2º jogo): Vasco 0 x 1 BotafogoCom gol de Galarza, Vasco venceu o Macaé e conquistou sua primeira vitória no Carioca (Rafael Ribeiro / Vasco)Assim, mediante a todos os confrontos citados acima, veja o levantamento que o L! fez sobre quais jogadores do Gigante da Colina estiveram mais presentes nas seguintes estatísticas: passes, finalizações, desarmes, cruzamentos, interceptações, dribles, gols, assistências, faltas, impedimentos, perdas de bola, cartões amarelos.

GOLS

1. Cano - sete gols2. Gabriel Pec - cinco gols3. Tiago Reis - três gols

ASSISTÊNCIAS

1. Léo Jabá - três 2. Léo Matos, Cayo Tenório e Andrey - duas3. Galarza, Cano, Morato, Riquelme, Zeca, Laranjeira, Marquinhos Gabriel e Tiago Reis - uma

PASSES

1. Andrey - 543 tentativas (92% de aproveitamento)2. Zeca - 541 tentativas (91% de aproveitamento)3. Miranda - 441 tentativas (97% de aproveitamento)

FINALIZAÇÕES

1. Cano - 25 tentativas (60% de aproveitamento)2. Gabriel Pec - 22 tentativas (50% de aproveitamento)3. Andrey - 21 tentativas (33% de aproveitamento)

DESARMES

1. Andrey - 27 tentativas (82% de aproveitamento)2. Galarza - 21 tentativas (85% de aproveitamento)3. Léo Matos - 17 tentativas (94% de aproveitamento) CRUZAMENTOS

1. Zeca - 65 tentativas (26% de aproveitamento)2. Gabriel Pec - 41 tentativas (34% de aproveitamento)3. Cayo Tenório - 47 tentativas (19% de aproveitamento)

INTERCEPTAÇÕES

1. Gabriel Pec e Zeca - 10 tentativas (100% de aproveitamento)2. Andrey - 10 tentativas (80% de aproveitamento)3. Galarza - 9 tentativas (77% de aproveitamento)

DRIBLES

1. Zeca - 9 tentativas (66% de aproveitamento)2. Léo Matos - 7 tentativas (85% de aproveitamento)3. Figueiredo - 7 tentativas (71% de aproveitamento)FALTAS COMETIDAS

1. Andrey - 24 infrações2. Léo Matos - 23 infrações3. Galarza - 18 infrações

IMPEDIMENTOS

1. Gabriel Pec - seis irregularidades2. Tiago Reis - cinco irregularidades3. Cano - três irregularidades

PERDAS DA POSSE DE BOLA

1. Gabriel Pec - 70 vezes2. Figueiredo - 41 vezes3. Galarza - 34 vezesCARTÕES AMARELOS

1. Léo Matos, Laranjeira, Bruno Gomes e Zeca - 32. Cano, Morato, Juninho, Cayo Tenório, Ulisses e Andrey - 23. Galarza, Gabriel Pec, Lucão, Riquelme e Miranda - 1Gabriel Pec foi um dos jogadores que mais apareceu nas estatísticas citadas (Rafael Ribeiro / Vasco)PRÓXIMO DESAFIO