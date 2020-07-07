Goleiros dos Santos exploram trabalho com os pés; confira em vídeo

Tendência no futebol mundial nos últimos anos, o Santos também vive a realidade dos goleiros atuarem com os pés.
O técnico Jorge Sampaoli, que treinou o Peixe no ano passado, preza muito por essa iniciativa, e no Alvinegro Praiano não foi diferente. O argentino solicitou a contratação de um atleta com qualidade no jogo com os pés para a meta, mesmo com Vanderlei, ídolo de boa parte da torcida, sendo o título. A diretoria buscou Éverson que no decorrer da temporada desbancou o seu companheiro, hoje no Grêmio, e assumiu a titularidade.
Com a chegada de Jesualdo Ferreira neste ano, Éverson foi mantido no time principal e Vanderlei negociado com o Grêmio. A confiança dada por Jesualdo ao camisa 22 foi tanta que ele intensificou os treinamentos em cobranças de falta. No Ceará, em 2018, Éverson ficou marcado ao marcar um gol assim diante o Corinthians, no estádio do Castelão, no Brasileirão daquele ano. Além desse, o dono da trave santista tem mais um gol marcado, de pênalti, quando atuava pelo Confiança-SE.