Goleiros do Santos não pegam pênalti desde outubro de 2019

Crédito: João Paulo e John ainda não pegaram pênaltis no Brasileirão (Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O Santos tem vivido um verdadeiro drama quando o assunto é pênalti para os adversários neste Campeonato Brasileiro. São dez cobranças já realizadas contra o Peixe e todos resultaram em gol, uma das piores marcas de toda a competição. Os três goleiros santistas tiveram chances de defender pênaltis. Foram seis em João Paulo, três em John e um em Vladimir.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroSomente um outro time também já teve dez cobranças contrárias com dez gols sofridos. O Grêmio também sofre com a estatística. Curiosamente, nove das cobranças foram no ex-santista Vanderlei. Fluminense (4), Internacional (4), Palmeiras (4), Sport (4) e Flamengo (2) também não tem nenhuma defesa.O Peixe sofreu gols de pênalti nos últimos dois jogos, contra Grêmio e Atlético GO. A última defesa de pênalti por um goleiro do Santos foi de Everson, ainda em 5 de outubro de 2019, em chute de Rossi, na época no Vasco da Gama.

O rival São Paulo é o time com mais defesas de pênalti na competição. Tiago Volpi já defendeu cinco cobranças. Na última semana aconteceu uma defesa curiosa. Martín Sarrafiore, meia do Coritiba, precisou ir para o gol e defendeu o pênalti cobrado por Wellington Paulista, nos minutos finais do jogo contra o Fortaleza.