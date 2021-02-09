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futebol

Goleiros do Santos não pegam pênalti desde outubro de 2019

No Brasileirão, os dez pênaltis contra o Santos foram convertidos em gol...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 10:00

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:00

Crédito: João Paulo e John ainda não pegaram pênaltis no Brasileirão (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos tem vivido um verdadeiro drama quando o assunto é pênalti para os adversários neste Campeonato Brasileiro. São dez cobranças já realizadas contra o Peixe e todos resultaram em gol, uma das piores marcas de toda a competição. Os três goleiros santistas tiveram chances de defender pênaltis. Foram seis em João Paulo, três em John e um em Vladimir.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroSomente um outro time também já teve dez cobranças contrárias com dez gols sofridos. O Grêmio também sofre com a estatística. Curiosamente, nove das cobranças foram no ex-santista Vanderlei. Fluminense (4), Internacional (4), Palmeiras (4), Sport (4) e Flamengo (2) também não tem nenhuma defesa.O Peixe sofreu gols de pênalti nos últimos dois jogos, contra Grêmio e Atlético GO. A última defesa de pênalti por um goleiro do Santos foi de Everson, ainda em 5 de outubro de 2019, em chute de Rossi, na época no Vasco da Gama.
O rival São Paulo é o time com mais defesas de pênalti na competição. Tiago Volpi já defendeu cinco cobranças. Na última semana aconteceu uma defesa curiosa. Martín Sarrafiore, meia do Coritiba, precisou ir para o gol e defendeu o pênalti cobrado por Wellington Paulista, nos minutos finais do jogo contra o Fortaleza.
Quando o assunto é disputa de pênaltis, também faz tempo que o torcedor santista não tem motivos para comemorar. A última vitória foi contra o Botafogo-SP, nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2018. Desde então, são três eliminações: para os rivais Palmeiras e Corinthians, nos Paulistas de 2018 e 2019, respectivamente; e para o Cruzeiro, na Copa do Brasil de 2018.

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