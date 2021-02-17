Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Goleiro volta de empréstimo junto ao Oeste e é reintegrado ao elenco do Corinthians
futebol

Goleiro volta de empréstimo junto ao Oeste e é reintegrado ao elenco do Corinthians

Revelado pela base do Timão, Caique França disputou a Série B pela equipe de Barueri...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 21:41

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 21:41

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Novidade no treinamento do Corinthians desta terça-feira (16), o goleiro Caíque França foi reintegrado ao grupo corintiano após ser emprestado para o Oeste na última temporada.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosAos 25 anos, a cria da base do Timão foi promovido ao time principal em 2015, mas não teve muitas oportunidades desde então. O empréstimo ao Oeste foi o primeiro que ele teve .
Em 2019, Caique chegou a treinar alguns dias na equipe de Barueri, mas retornou ao Timão por rejeitar a reserva. Nesta temporada, França atuou em 28 partidas na campanha que culminou com o rebaixamento do Oeste para a Série C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados