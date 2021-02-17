Goleiro volta de empréstimo junto ao Oeste e é reintegrado ao elenco do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Novidade no treinamento do Corinthians desta terça-feira (16), o goleiro Caíque França foi reintegrado ao grupo corintiano após ser emprestado para o Oeste na última temporada.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosAos 25 anos, a cria da base do Timão foi promovido ao time principal em 2015, mas não teve muitas oportunidades desde então. O empréstimo ao Oeste foi o primeiro que ele teve .