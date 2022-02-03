Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Goleiro Vinícius testa positivo para Covid-19 na chegada do Palmeiras em Abu Dhabi
futebol

Goleiro Vinícius testa positivo para Covid-19 na chegada do Palmeiras em Abu Dhabi

É o terceiro caso seguido do Verdão, que já tem os desfalques de Piquerez e Gabriel Veron, que não viajaram por conta da doença...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 15:42
O Palmeiras não está livre de problemas na chegada a Abu Dhabi, sede do Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira (3) foi confirmado que o goleiro Vinícius, terceira opção para o setor, foi diagnosticado com Covid-19. É o terceiro caso seguido de contaminação confirmado no elenco. Na terça-feira (1), depois da vitória por 1 a 0 sobre o Águia Santa, pelo Campeonato Paulista, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o ponta Gabriel Veron também testaram positivo e sequer viajaram com o grupo.
No caso de Vinícius, o Palmeiras anunciou que o jogador está assintomático e isolado no hotel onde a delegação está hospedada em terras árabes.
O camisa 1 alviverde cumprirá o protocolo estabelecido pela Fifa. Voltará a ser testado na sexta-feira (4). Em caso de falso positivo e ele seja diagnosticado negativo, voltará a realizar um teste para atestar o resultado e poder voltar a treinar com os companheiros.
Caso volte a dar positivo, o Verdão já pensa em possibilidades. E Abel Ferreira terá que escolher entre duas opções das categorias de base para a posição. Mateus e Kaique, campeões da Copa São Paulo de juniores, brigam pela chance de ser o terceiro arqueiro, função obrigatória na lista de 23 inscritos do clube para a competição internacional.
Para substituir os dois contaminados que ficaram em São Paulo (SP), Abel levou as também opções da base Vanderlan e Giovani.
O time alviverde volta a treinar nesta sexta-feira (4), às 3h (de Brasília), no mesmo local.
A estreia no Mundial de Clubes da FIFA será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam no sábado (5).
Crédito: ViniciusdurantetreinodoPalmeiras,naAcademiadeFutebol(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados