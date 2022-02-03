Goleiro Vinícius testa positivo para Covid-19 na chegada do Palmeiras em Abu Dhabi

O Palmeiras não está livre de problemas na chegada a Abu Dhabi, sede do Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira (3) foi confirmado que o goleiro Vinícius, terceira opção para o setor, foi diagnosticado com Covid-19. É o terceiro caso seguido de contaminação confirmado no elenco. Na terça-feira (1), depois da vitória por 1 a 0 sobre o Águia Santa, pelo Campeonato Paulista, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o ponta Gabriel Veron também testaram positivo e sequer viajaram com o grupo.
No caso de Vinícius, o Palmeiras anunciou que o jogador está assintomático e isolado no hotel onde a delegação está hospedada em terras árabes.
O camisa 1 alviverde cumprirá o protocolo estabelecido pela Fifa. Voltará a ser testado na sexta-feira (4). Em caso de falso positivo e ele seja diagnosticado negativo, voltará a realizar um teste para atestar o resultado e poder voltar a treinar com os companheiros.
Caso volte a dar positivo, o Verdão já pensa em possibilidades. E Abel Ferreira terá que escolher entre duas opções das categorias de base para a posição. Mateus e Kaique, campeões da Copa São Paulo de juniores, brigam pela chance de ser o terceiro arqueiro, função obrigatória na lista de 23 inscritos do clube para a competição internacional.
Para substituir os dois contaminados que ficaram em São Paulo (SP), Abel levou as também opções da base Vanderlan e Giovani.
O time alviverde volta a treinar nesta sexta-feira (4), às 3h (de Brasília), no mesmo local.
A estreia no Mundial de Clubes da FIFA será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam no sábado (5).