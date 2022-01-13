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Goleiro rescinde contrato e deixa o Flamengo: veja saídas, sondagens e contratações do Flamengo para 2022

Com contrato até abril de 2022, César entrou em acordo com o Flamengo e deixa o clube imediatamente. Já são nove atletas que deixaram o Rubro-Negro para a atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 14:02

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:02

As saídas do Flamengo não cessam. Nesta quinta, foi a vez de César despedir-se do Rubro-Negro. Formado no Ninho do Urubu, o goleiro deixa o clube após 12 anos e publicou mensagem de gratidão ao anunciar sua saída. César, de 29 anos, tinha contrato até abril de 2022, mas entrou em acordo com o clube, rescindiu de forma amigável e, agora, está libre para encontrar um novo clube.Além disso, outra novidade em relação ao vaivém rubro-negro tem Ramon como protagonista. O estafe do lateral-esquerdo, cuja multa rescisória é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 320,5 milhões), recebeu sondagens de três clubes da Europa: Benfica (Portugal), Granada (Espanha) e Basel (Suíça).CONTRATAÇÕES
O técnico Paulo Sousa foi a principal contratação do Flamengo até o momento. O português, que chegou ao Rio de Janeiro na última sexta, junto com a sua comissão técnica, foi oficialmente apresentado nesta segunda,10 de janeiro.
O Flamengo também garantiu a permanência de Thiago Maia. O volante já rescindiu com o Lille, da França, e assinará com o clube da Gávea por quatro temporadas. A oficialização do novo contrato acontecerá nos próximos dias.
O clube deseja o mesmo desfecho para Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United (ING) até junho, mas ainda não abriu negociação.
NA MIRA
Atualmente, o Flamengo não tem negociações em andamento com nenhum nome. O clube, porém, identificou as carências do elenco junto a Paulo Sousa.QUEM SAIU
A despedida mais recente foi a de César. O goleiro anunciou sua saída do clube após 12 anos. Com contrato até abril de 2022, as partes acertaram a rescisão., A barca do Flamengo ainda tem: Kenedy, de volta ao Chelsea; Bruno Viana, com contrato encerrado; Piris da Motta, João Lucas, Max e Bill, vendidos; Hugo Moura e Vitor Gabriel, emprestados ao Athletico e Juventude, respectivamente.QUEM PODE SAIR
Outro nome que desperta o interesse de clubes do exterior é o de Ramon. O LANCE! apurou que Benfica (POR), Granada (ESP) e Basel (SUI) sondaram a situação do lateral-esquerdo. O Flamengo ainda não recebeu proposta oficial..
Já Gabigol tem sido noticiado na imprensa inglesa como alvo de clubes da Premier League, como o West Ham, mas a diretoria do Flamengo mantém a posição de que não chegaram ofertas e conta com o camisa 9 para 2022.TIME-BASE DE 2022
Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
DESAFIOS PARA 2022
Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022
26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.
Crédito: Despedida:após12anos,CésarrescindiuseuvínculocomoFlamengoedeixaoclube(Foto:AlexandreVidal/CRF

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