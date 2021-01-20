Goleiro quer sequência do Sport na Série A e triunfo sobre o Corinthians

Crédito: Divulgação/Sport

Brigando por vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo falou sobre o desejo de todos no elenco pernambucano em ver o time crescendo de produção no Brasileirão. Segundo o arqueiro, destaque da posição na Série B de 2019, vestindo a camisa do Brasil de Pelotas, esse é o objetivo de todos, especialmente diante do Corinthians, nesta quinta-feira, fora de casa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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- Estamos nos dedicando ao máximo para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se empenhado para terminar bem o Brasileirão - afirmou.

Para Carlos, o desejo é que o Leão faça um grande jogo contra o Timão, nesta quinta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão.