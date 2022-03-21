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Goleiro, meia e atacante: três jogadores do Vasco são convocados para a Seleção Brasileira sub-17

Phillipe Gabriel, Matheus Ferreira e Rodrigo Pacujá serão os representantes cruz-maltinos no torneio a ser disputado no País de Gales, no mês que vem...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 15:44

Publicado em 21 de Março de 2022 às 15:44

Entra geração, sai geração e o Vasco segue produzindo jogadores para as categorias de base da Seleção Brasileira. Desta vez são três os convocados para um torneio da equipe sub-17, em País de Gales: o goleiro Phillipe Gabriel, o meia Matheus Ferreira e o atacante Rodrigo Pacujá.Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino:
"Três Meninos da Colina foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, que contará com atletas nascidos nos anos de 2006 e 2007, para a disputa do Torneio UEFA Desenvolvimento, no País de Gales, entre os dias 9 de 16 de abril.
Eles serão comandados pelo técnico da categoria Sub-15, Dudu Patetuci, já que outro grupo de jogadores nascidos em 2006 estará com Phillipe Leal disputando o Torneio de Montaigu. Os confrontos serão nos dias 9, 11 e 14 de abril, contra País de Gales, Espanha e Turquia, respectivamente.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O objetivo da participação nas duas competições internacionais é ampliar o número de atletas observados, acelerar o processo de preparação e de rodagem dos jovens com a camisa da Seleção Brasileira, já que o período de pandemia afetou os calendários da base e, consequentemente, o processo de desenvolvimento desta geração."
Crédito: Ageraçãosub-17doVascoéconsideradabastantepromissora(Fotos:Divulgação/Vasco

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