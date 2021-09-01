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Goleiro Jandrei é apresentado e analisa disputa por posição no Santos

Jogador vai usar a camisa 93 do Peixe e estará à disposição de Fernando Diniz para o jogo do próximo sábado diante do Cuiabá, na última rodada do primeiro turno do Brasileirão...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 17:15
Crédito: Ivan Storti/Santos
O goleiro Jandrei foi apresentado pelo Santos na manhã desta quarta-feira. O novo arqueiro santista vai usar a camisa 93 e disputar a posição com João Pailo, Paulo Mazoti e Diógenes, enquanto John se recupera de uma cirurgia no joelho.O goleiro está no BID e fica a disposição do técnico Fernando Diniz para a partida do próximo sábado, contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Com contrato apenas até o final do Paulista de 2022, Jandrei analisou a briga por espaço e por posição no Santos.
"Vou buscar meu espaço. O João está muito bem, o John vinha muito bem, os meninos, o Diógenes, o Paulinho e o Matheus estão treinando muito bem. Acredito que quanto mais goleiros preparados a gente tiver, vai ser melhor um para o outro. Um vai puxando o outro para sua melhora, acredito que o crescimento vai ser nítido para todo mundo. Assim como o João vem melhorando muito, o John vinha muito bem. Então, acho que vou buscar meu espaço e me doar o máximo para quando tiver oportunidade ir bem", afirmou o arqueiro.O Peixe fez um contrato curto com Jandrei por não tem previsão para o retorno de John. Com João Paulo pendurado no Brasileiro, o clube tem receio de utilizar os reservas Paulo Mazoti e Diógenes, ainda jovens. O novo reforço, no entanto, espera aproveitar os meses garantidos para conseguir agradar e renovar o vínculo com o Santos.
"Meu contrato é de curta duração, mas eu venho para ajudar. Independente se eu tenho três meses, um, dois ou anos vou me doar ao máximo no tempo que eu estiver vestindo a camisa do Santos. A minha ideia é ficar aqui bastante tempo, mas é claro que não depende só de mim", revelou Jandrei

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